«Позови меня с собой»: вышел трейлер приквела российского кинокомикса «Майор Гром»

12 октября «Кинопоиск» опубликовал трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство» - приквела кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор». Картина расскажет о детстве бравого следователя Игоря Грома в 90-е годы.
По сюжету, будущий супергерой-полицейский был обычным пареньком, который хотел быстро разбогатеть, пока его отец-милиционер круглосуточно ловил преступников на улицах бандитского Петербурга. Но вот однажды в городе завелся злодей, владеющий черной магией и организовавший собственную секту. Отец и сын Громы оказались втянуты с противостояние с ним.
Юного Игоря сыграл актер Кай Гетц («Скажи ей», «Зона комфорта», «Пищеблок»). Также в проекте снялись Сергей Марин, Алексей Ведерников, Даниил Воробьев, Алексей Тахаров и Ирина Розанова. В саундтреке использована переработанная версия песни «Позови меня с собой», ставшей популярной в исполнении Аллы Пугачевой.
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Картина выйдет на «Кинопоиске» 1 января 2023 года.