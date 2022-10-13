«Позови меня с собой»: вышел трейлер приквела российского кинокомикса «Майор Гром»

12 октября «Кинопоиск» опубликовал трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство» - приквела кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор». Картина расскажет о детстве бравого следователя Игоря Грома в 90-е годы.

По сюжету, будущий супергерой-полицейский был обычным пареньком, который хотел быстро разбогатеть, пока его отец-милиционер круглосуточно ловил преступников на улицах бандитского Петербурга. Но вот однажды в городе завелся злодей, владеющий черной магией и организовавший собственную секту. Отец и сын Громы оказались втянуты с противостояние с ним.