Дуэйн Джонсон, Крис Эванс и Люси Лью снимутся вместе в новой приключенческой комедии

Дуэйн Джонсон, Крис Эванс и Люси Лью

Дуэйн Джонсон, Крис Эванс и Люси Лью. Фото: Global Look Press

Это будет кругосветный вояж от создателей «Джуманджи» и «Форсажа».

Видеосервис Amazon Prime Video готовит для зрителей праздничную комедию с приключениями главных героев по всему миру. А герои эти будут колоритными, в проекте заявлены Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью и Кирнан Шипка.

Картина будет называться Red One («Красный»). Режиссером выступит Джейк Кэздан, который снял два новых фильма «Джуманджи» с Джонсоном. Можно предположить, что и этот проект будет таким же веселым и приключенческим. Но подробности сюжета пока держатся в тайне.

Зато известно, что за сценарий отвечает Крис Морган, написавший шесть частей «Форсажа», а также сюжеты фильмов «Особо опасен», «47 ронинов» и новой «Мумии». Ну, теперь точно можно быть уверенными, что картина получится бодрой и динамичной.

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Как сообщает издание Deadline, фильм откроет совершенно новую вселенную, на основе котором можно будет выпускать комедии, за просмотром которых семьи смогут собираться в праздники.

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