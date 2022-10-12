Блейд и Дэдпул отступают: Marvel отложила ряд своих кинорелизов из-за ухода режиссера

11 октября компания Disney объявила о переносе целого ряда релизов киновселенной Marvel

Перезапуск «Блейда» с участием Махершалы Али выйдет не 3 ноября 2023 года, как планировалось ранее, а 6 сентября 2024 года.

Выход «Дэдпула-3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в 2024 году перенесен с 6 сентября на 8 ноября.

«Фантастическая четверка», ранее датированная 8 ноября 2024 года, теперь будет выпущена 14 февраля 2025 года. А еще один безымянный фильм Marvel «переехал» с последней даты на 7 ноября 2025-го, вытеснив блокбастер «Мстители: Секретные войны», который теперь выйдет в мае 2026 года.