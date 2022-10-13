«Умереть за доллар» и другие премьеры недели

«Умереть за доллар» (оригинальное название - Dead for a Dollar), 2022, США, вестерн

Режиссер: Уолтер Хилл. В ролях: Кристоф Вальц, Уиллем Дефо и др.

В российском прокате с 13 октября.

Ровно 125 лет назад на американских просторах случилась неприятная история: чернокожий солдат похитил жену уважаемого бизнесмена и потребовал за нее выкуп. Бизнесмен нанял опытного охотника за головами в исполнении Кристофа Вальца, дал ему помощника в лице другого чернокожего солдата, знавшего похитителя, и отправил на поиски жены. Поиски увенчались успехом, вот только оказалось, что никто никого не похищал - женщина по доброй воле сбежала с симпатичным, как сказали бы сейчас в Штатах, афроамериканцем.

80-летний голливудский классик Уолтер Хилл снял за свою долгую жизнь кучу самых разных картин - из-под его пера выходили комедийные боевики («48 часов», «Красная жара»), криминальные драмы («Красавчик Джонни») и даже мюзиклы («Перекресток»). Обращался Хилл и к теме Дикого Запада, однако лент, где в центре внимания оказывались краснокожие, бледнолицые, винчестеры и смит-вессоны, в его послужном списке сравнительно мало.

При этом сам Хилл не раз подчеркивал, что каждый его фильм - это в какой-то степени вестерн, просто хорошо замаскированный (так, например, «Герой-одиночка» с Брюсом Уиллисом в главной роли притворялся триллером о временах Сухого закона). Однако на сей раз маэстро маскироваться не пожелал, предложив публике вестерн абсолютно классический, с реверансами в адрес уважаемых коллег - тут тебе и Серджо Леоне, и Квентин Тарантино (когда по прериям скачет Кристоф Вальц в сопровождении черного ассистента, грех не вспомнить о «Джанго освобожденном»).

Кажется, что на экране вот-вот появятся Джон Уэйн с Гойко Митичем, а там, глядишь, и до Лимонадного Джо дело дойдет. За желание реанимировать списанный в утиль жанр Хилла можно похвалить, и все же хочется, чтобы при работе над следующим фильмом мэтр вспомнил о столь любимых им элементах маскировки.

«Лавстори» (2022), Россия, комедия