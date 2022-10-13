«Умереть за доллар» и другие премьеры недели

«Умереть за доллар» (оригинальное название - Dead for a Dollar), 2022, США, вестерн
Режиссер: Уолтер Хилл. В ролях: Кристоф Вальц, Уиллем Дефо и др.
В российском прокате с 13 октября.
Ровно 125 лет назад на американских просторах случилась неприятная история: чернокожий солдат похитил жену уважаемого бизнесмена и потребовал за нее выкуп. Бизнесмен нанял опытного охотника за головами в исполнении Кристофа Вальца, дал ему помощника в лице другого чернокожего солдата, знавшего похитителя, и отправил на поиски жены. Поиски увенчались успехом, вот только оказалось, что никто никого не похищал - женщина по доброй воле сбежала с симпатичным, как сказали бы сейчас в Штатах, афроамериканцем.
80-летний голливудский классик Уолтер Хилл снял за свою долгую жизнь кучу самых разных картин - из-под его пера выходили комедийные боевики («48 часов», «Красная жара»), криминальные драмы («Красавчик Джонни») и даже мюзиклы («Перекресток»). Обращался Хилл и к теме Дикого Запада, однако лент, где в центре внимания оказывались краснокожие, бледнолицые, винчестеры и смит-вессоны, в его послужном списке сравнительно мало.
При этом сам Хилл не раз подчеркивал, что каждый его фильм - это в какой-то степени вестерн, просто хорошо замаскированный (так, например, «Герой-одиночка» с Брюсом Уиллисом в главной роли притворялся триллером о временах Сухого закона). Однако на сей раз маэстро маскироваться не пожелал, предложив публике вестерн абсолютно классический, с реверансами в адрес уважаемых коллег - тут тебе и Серджо Леоне, и Квентин Тарантино (когда по прериям скачет Кристоф Вальц в сопровождении черного ассистента, грех не вспомнить о «Джанго освобожденном»).
Кажется, что на экране вот-вот появятся Джон Уэйн с Гойко Митичем, а там, глядишь, и до Лимонадного Джо дело дойдет. За желание реанимировать списанный в утиль жанр Хилла можно похвалить, и все же хочется, чтобы при работе над следующим фильмом мэтр вспомнил о столь любимых им элементах маскировки.
«Лавстори» (2022), Россия, комедия
Фото: кадр из фильма
Режиссер: Петр Тодоровский. В ролях: Александр Петров, Вильма Кутавичюте и др.
В российском прокате с 13 октября.
Вдруг переставший сниматься во всех фильмах подряд Александр Петров все-таки порадует своих фанатов появлением в режиссерском дебюте внука (и тезки) великого Петра Тодоровского. Здесь экс-полицейский с Рублевки вновь предстанет перед нами в форме - на сей раз это будет форма водителя лимузина. Похоже, фуражку этот щупленький шофер стырил у кого-то из более массивных коллег.
«Вершина страха» (оригинальное название - Summit Fever), 2022, Великобритания, триллер
Фото: кадр из фильма
Режиссер: Джулиан Джилби. В ролях: Фредди Торп, Райан Филипп и др.
В российском прокате с 13 октября.
Молодые экстремалы, убежденные в том, что лучше гор могут быть только горы, застревают на одной из самых опасных вершин после того, как буря отрезала им пути к спуску. Сделать историю более убедительной помогло то, что режиссер Джулиан Джилби сам является альпинистом-любителем с приличным стажем.