Не время шпионить: Идрис Эльба отказался от борьбы за роль Джеймса Бонда

Напомним, что актер Дэниел Крейг сыграл Бонда в пяти фильмах и оставил эту роль после боевика «Не время умирать». Несколько лет поклонники франшизы гадали, кто будет следующим главным актером, и большинство голосовало за Эльбу. У продюсеров он тоже ходил в фаворитах.

Однако теперь, если он выбыл из «гонки» шансы получить культовую роль достались Генри Кавиллу и Реге-Жану Пейджу из «Бриджертонов». Также в списках кандидатов значатся Том Харди и Ричард Мэдден из «Игры престолов».