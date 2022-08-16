Не время шпионить: Идрис Эльба отказался от борьбы за роль Джеймса Бонда

Некоторое время 49-летний темнокожий актер Идрис Эльба лидировал в опросах лучшей кандидатуры, чтобы стать следующим Джеймсом Бондом. Однако, как сообщают журналисты, артист официально отказался от переговоров с продюсерами бондианы.
«Фанаты и Барбара (Брокколи, продюсер фильмов о супершпионе. — Прим. авт.) хотели Идриса, но он хочет создать что-то для себя, — рассказал инсайдер издание The Sun. — Однако он предложил имена, кому стоит сыграть агента 007».
Напомним, что актер Дэниел Крейг сыграл Бонда в пяти фильмах и оставил эту роль после боевика «Не время умирать». Несколько лет поклонники франшизы гадали, кто будет следующим главным актером, и большинство голосовало за Эльбу. У продюсеров он тоже ходил в фаворитах.
Однако теперь, если он выбыл из «гонки» шансы получить культовую роль достались Генри Кавиллу и Реге-Жану Пейджу из «Бриджертонов». Также в списках кандидатов значатся Том Харди и Ричард Мэдден из «Игры престолов».