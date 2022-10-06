«Не у всех получается»: Яна Поплавская ответила на причисление себя к «актрисам одной роли»

Актрису Яну Поплавскую, прославившуюся ролью Красной Шапочки в советской киносказке 1977 года, спросили, обижается ли она на выражение «актриса одной роли». Отвечая, она вспомнила легенду кино Вячеслава Тихонова, который сыграл огромное количество ролей, но зрители запомнили его именно как Штирлица.

«Огромное количество актеров мечтают о том, чтобы их запомнили среди всех и ассоциировали с каким-то образом. Потому что это же всегда идентификация тебя. Мечтают, но не у всех это получается», — высказалась актриса в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Она добавила, что злые языки всегда хотят оскорбить человека, который «на плаву».