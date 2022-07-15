Найден режиссер для киноадаптации мультфильма «Лило и Стич»

«Короля лева», «Аладдина» и «Русалочку» уже пересняли в виде фильмов – пора взяться за что-то более фантастическое. Компания Disney собирается выпустить киноадаптацию мультфильма «Лило и Стич» 2002 года.

Проекту уже нашли режиссера. Это будет Дин Флейшер-Кэмп, ранее снявший мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках», а затем его киноадаптацию. Со сценаристом еще договариваются. Об этом сообщает издание Deadline. Дата выхода новой картины пока не назначена.

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Напомним, «Лило и Стич» рассказывает о дружбе гавайской девочки и инопланетного монстрика, которого вывели во внеземных лабораториях, чтобы получить универсальное оружие. Другие пришельцы пытаются вернуть маленького беглеца, но он уже подружился с юной землянкой, поэтому не судьба.

За 20 лет мультфильм получил несколько продолжений, в том числе и в виде сериалов.