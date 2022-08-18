Надя и Лукашин отправляются на свадьбу: вышел трейлер американского ремейка «Иронии судьбы»

Мы долго об этом говорили и вот наконец можем увидеть это вживую. 17 августа вышел трейлер американского ремейка «Иронии судьбы» от режиссера Марюса Вайсберга. Фильм называется About Fate («О судьбе»), и по сути это обычный ромком.

Ролик на английском языке, но неужели кому-то нужно пересказывать сюжет культовой картины? Хотя Голливуд внес в него ряд своих любимых клише. К примеру, весь конфликт разворачивается на фоне типичной американской свадьбы.

Главные герой и героиня уже имеют по суженому, но парень по иронии судьбы попадает в абсолютно идентичный дом девушки (только в другом городе), и она обнаруживает его в своей постели. Между ними пробегает искра, и красотка берет таинственного гостя в качестве своей пары на свадьбу сестры. Все ее родственники и друзья без ума от этого «Лукашина», но в разгар торжества появляется ее настоящий бойфренд. А он еще и каратист.