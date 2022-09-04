На свадьбу не попал: Сильвестру Сталлоне отказали в маленькой роли в «Крестном отце»

В новом интервью Сильвестр Сталлоне вспомнил, как просился на роль статиста в фильм «Крестный отец» 1972 года и получил отказ.

Актер сам обратился к режиссеру Фрэнсису Форду Копполе, предложив, что просто появится в свадебной сцене рядом с Марлоном Брандо, Джеймсом Кааном, Аль Пачино и Талией Шайр. Последняя, кстати, позже несколько раз сыграла девушку Рокки.