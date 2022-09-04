На свадьбу не попал: Сильвестру Сталлоне отказали в маленькой роли в «Крестном отце»

В новом интервью Сильвестр Сталлоне вспомнил, как просился на роль статиста в фильм «Крестный отец» 1972 года и получил отказ.
Актер сам обратился к режиссеру Фрэнсису Форду Копполе, предложив, что просто появится в свадебной сцене рядом с Марлоном Брандо, Джеймсом Кааном, Аль Пачино и Талией Шайр. Последняя, кстати, позже несколько раз сыграла девушку Рокки.
Но молодому Сталлоне (его первый фильм вышел только в 1970 году) даже не дали постоять на заднем плане в культовой картине. Типажом не вышел.
«Я пошел в Paramount и спросил: «Могу ли я быть статистом в свадебной сцене?», — вспоминает 76-летний актер в интервью журналу Empire. - Они сказали: «Да, но мы не знаем, такой ли ты тип парня». Я говорю: «Я не такой тип? Чтобы сыграть на заднем плане, прячась за чертовым свадебным тортом?!»
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Кстати, не получивший места в «Крестном отце», в 2022 году Сильвестр сыграл главную роль в сериале про мафию «Король Талсы» для видеосервиса Paramount+.