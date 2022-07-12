«Мосфильм» поделился отреставрированной версией фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

11 июля киностудия «Мосфильм» сообщила о завершении реставрации культового советского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» 1973 года. Киношники не просто придали картине Эльдара Рязанова высокое разрешение видео, но и поделились ею в своем YouTube-канале.

Реставраторы убрали из звуковой дорожки комедии ненужные щелчки и посторонние шумы. Но гораздо больше времени заняло восстановление видеоряда в высоком качестве картинки. Специалисты провели цветокоррекцию, устранили различные дефекты, вызванные механическим воздействием на пленку, и стабилизировали изображение.

Напомним, в картине снялись как советские, так и итальянские актеры: Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе, Антония Сантилли, Ольга Аросева и другие.

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Фильм наполнен не только национальным колоритом, но и захватывающими трюками, которые были выполнены без компьютерной графики, например, посадка самолета на шоссе и перелет автомобиля «Жигули» через реку. Лев, естественно, тоже был живой, не нарисованный.

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