Морской супергерой и тень Чедвика Боузмана: вышел тизер сиквела «Черной пантеры»

Также все фанаты комиксов отметят, что, кроме технологически продвинутой африканской цивилизации Ваканды, в фильме появится подводный народ Атлантиды и его супергерой Нэмор. Ожидается, что эти две нации будут враждовать. А еще в тизере засветилась юная приемница Тони Старка - Рири Уильямс, она же Железное сердце.

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К своим ролям вернулись Лупита Нионго, Летиша Райт, Мартин Фримен и Анджела Бассетт. Премьера кинокомикса заявлена на 11 ноября 2022 года.