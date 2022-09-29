Мистический боевик «Охота на ведьм» и другие премьеры недели

«Охота на ведьм» (оригинальное название - WarHunt), 2021, США, мистика.

Режиссер: Мауро Боррелли. В ролях: Микки Рурк, Джексон Рэтбоун и др.

В российском прокате с 29 сентября.

На исходе Второй мировой войны где-то в Германии падает американский самолет, везущий нечто крайне важное и секретное. На поиски ценного груза отправляется дюжина крутых бойцов, к которой присоединяется еще один, лично рекомендованный курирующим операцию майором. Этот парень в дурацкой вязаной шапочке явно знает о задании больше других, но даже ему становится не по себе, когда выясняется, что упал самолет там, где хозяйничают самые настоящие ведьмы.

Недавно мировая кинообщественность отмечала 70-летие Микки Рурка, и появление в нашем израненном санкциями прокате ленты с его участием, конечно же, символично. Увы, как и многие слегка потухшие звезды, Рурк в последние годы регулярно снимается в малобюджетных картинах, явно не способных украсить его фильмографию.

В «Охоте на ведьм» артист, хоть и играет вышеупомянутого майора, выполняет функции генерала (разумеется, свадебного): по задумке авторов он должен был эффектно появиться в нескольких ключевых эпизодах, но сценаристы и костюмеры явно перегнули палку. Длинные волосы, элегантная трость, закрытый черной повязкой глаз: актер похож не столько на офицера времен Второй мировой, сколько на пирата из диснеевских блокбастеров - то ли Джек Воробей, то ли Мик Попугай. Такой облик удачно вписался бы в комедию, но здесь, увы, все невероятно серьезно - злобные колдуньи, кровавые обряды, древо бессмертия, которым мечтает завладеть негодяй Гитлер.

Не забыли создатели и о том, что по правилам хорошего тона нынче полагается обязательно пнуть Россию: в одном из эпизодов, когда герои натыкаются в лесу на зверски убитых немцев, они приходят к гениальному выводу - наши не могли так жестоко поступить, британцы и французы - тоже, значит, это дело рук русских. Что ж, русские, конечно, те еще «зверюги», но вот чего мы точно не можем сделать, так это снять о войне подобную ересь.