Миссандея против вампиров: вышел трейлер готического хоррора с Натали Эммануэль

По сюжету главная героиня после смерти матери делает ДНК-тест, чтобы узнать, есть ли у нее еще родственники. Оказалось, что у девушки имеется двоюродный брат, да еще и красавчик. Кузен приглашает ее на свадьбу английских аристократов в старинный особняк. Героиня соблазняется увиденной роскошью, а еще западает на сексуального хозяина поместья. Чтобы затем узнать о темных тайнах высшего общества и начать борьбу за выживание среди кровожадных вампиров.

Создатели картины не скрывали, что вдохновлялись «Дракулой» Брэма Стокера и планировали превратить новый фильм во франшизу.

Премьера картины состоится в американских кинотеатрах 26 августа.

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