Миссандея против вампиров: вышел трейлер готического хоррора с Натали Эммануэль

Актриса сыграла гостью на свадьбе аристократов, которая неожиданно стала невестой.
Натали Эммануэль

Натали Эммануэль в фильме The Invitation. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

Как ранее писала Teleprogramma.pro, звезда «Игры престолов» и «Форсажа» Натали Эммануэль снялась в фильме про вампиров.

27 июня компания Sony Pictures опубликовала трейлер картины. Хоррор получил название The Invitation («Приглашение»).

По сюжету главная героиня после смерти матери делает ДНК-тест, чтобы узнать, есть ли у нее еще родственники. Оказалось, что у девушки имеется двоюродный брат, да еще и красавчик. Кузен приглашает ее на свадьбу английских аристократов в старинный особняк. Героиня соблазняется увиденной роскошью, а еще западает на сексуального хозяина поместья. Чтобы затем узнать о темных тайнах высшего общества и начать борьбу за выживание среди кровожадных вампиров.

Создатели картины не скрывали, что вдохновлялись «Дракулой» Брэма Стокера и планировали превратить новый фильм во франшизу.

Премьера картины состоится в американских кинотеатрах 26 августа.

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