Мелодрама «Первая любовь» и другие премьеры недели

«Первая любовь» (оригинальное название - First Love), 2022, США, мелодрама.

Режиссер: А. Дж. Эдвардс. В ролях: Дайан Крюгер, Хиро Файнс-Тиффин и др.

В российском прокате с 7 июля.

США, 2008 год, на дворе кризис, жертвой которого становится попавший под сокращение финансовый аналитик. Тем временем его сын Джим озабочен проблемами более романтического свойства - парню нравится темнокожая одноклассница, и все свои таланты он направляет на то, чтобы завоевать ее расположение.

Пухлогубый англичанин Хиро Файнс-Тиффин приходится племянником Рэйфу Файнсу и его брату Джозефу, однако, невзирая на столь уважаемых родственников, пока не сыграл в кино ничего путного - главным его достижением остается роль в бесконечной подростковой саге «После».

Чувствуя, что риск увязнуть в сопливом мелодраматическом болоте возрастает с каждым днем, Хиро решил сыграть в «Первой любви», предварительно заявив, что здесь он будет не таким, как в «После» - мол, герой у него совсем другой. Однако герой принципиально изменился лишь в одном: кожаные куртки, в которых щеголял Тиффин в «После», уступили место клетчатым рубахам, призванным намекнуть на то, что тут мы имеем дело с личностью менее прямолинейной.

По сути же, амбициозный проект, так и не решив поставленных Тиффином перед самим собой творческих задач, превратился в два параллельно существующих фильма - в первом мальчик страдает из-за непростых отношениях с девочкой, во втором родители мальчика собачатся из-за того, что один из них сидит без работы и целыми днями пялится в телевизор.

Зрителям постарше совершенно неинтересно будет наблюдать за сиропными переживаниями юного Джима, зрителям помоложе вряд ли покажутся увлекательными ссоры между его папой и мамой.

Ради чего в итоге снималась эта странная картина и для кого старались неплохие актеры (Диана Крюгер, Джеффри Донован, Дайан Венора), остается загадкой. Видимо, все же для молодежи, которой эта лента напомнила о важнейшем событии - очередная серия «После» выйдет уже в сентябре.

«Булки», 2022, Россия, комедия.