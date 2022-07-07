Мелодрама «Первая любовь» и другие премьеры недели

«Первая любовь» (оригинальное название - First Love), 2022, США, мелодрама.
Режиссер: А. Дж. Эдвардс. В ролях: Дайан Крюгер, Хиро Файнс-Тиффин и др.
В российском прокате с 7 июля.
США, 2008 год, на дворе кризис, жертвой которого становится попавший под сокращение финансовый аналитик. Тем временем его сын Джим озабочен проблемами более романтического свойства - парню нравится темнокожая одноклассница, и все свои таланты он направляет на то, чтобы завоевать ее расположение.
Пухлогубый англичанин Хиро Файнс-Тиффин приходится племянником Рэйфу Файнсу и его брату Джозефу, однако, невзирая на столь уважаемых родственников, пока не сыграл в кино ничего путного - главным его достижением остается роль в бесконечной подростковой саге «После».
Чувствуя, что риск увязнуть в сопливом мелодраматическом болоте возрастает с каждым днем, Хиро решил сыграть в «Первой любви», предварительно заявив, что здесь он будет не таким, как в «После» - мол, герой у него совсем другой. Однако герой принципиально изменился лишь в одном: кожаные куртки, в которых щеголял Тиффин в «После», уступили место клетчатым рубахам, призванным намекнуть на то, что тут мы имеем дело с личностью менее прямолинейной.
По сути же, амбициозный проект, так и не решив поставленных Тиффином перед самим собой творческих задач, превратился в два параллельно существующих фильма - в первом мальчик страдает из-за непростых отношениях с девочкой, во втором родители мальчика собачатся из-за того, что один из них сидит без работы и целыми днями пялится в телевизор.
Зрителям постарше совершенно неинтересно будет наблюдать за сиропными переживаниями юного Джима, зрителям помоложе вряд ли покажутся увлекательными ссоры между его папой и мамой.
Ради чего в итоге снималась эта странная картина и для кого старались неплохие актеры (Диана Крюгер, Джеффри Донован, Дайан Венора), остается загадкой. Видимо, все же для молодежи, которой эта лента напомнила о важнейшем событии - очередная серия «После» выйдет уже в сентябре.
«Булки», 2022, Россия, комедия.
Фото: кадр из фильма «Булки»
Режиссер: Олег Асадулин. В ролях: Кристина Асмус, Арсений Робак и др.
В российском прокате с 7 июля.
Новая комедия с Кристиной Асмус - ностальгический привет из недавнего беззаботного прошлого, в котором можно было хорошенько напиться и в похмельно-туристическом угаре перепутать Бали со Шри-Ланкой. Что-то подобное происходит с Таней Бабаниной из Подмосковья, которая работает пекарем и с завидным постоянством «выпекает» себе одну проблему за другой.
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«Побег из космоса» (оригинальное название - Boonie Bears: Back To Earth), 2022, Китай, анимационный.
Фото: кадр из фильма «Побег из космоса»
Режиссер: Линь Хуэйда.
В российском прокате с 7 июля.
За неимением в отечественном прокате полнометражных голливудских мультиков приходится довольствоваться китайскими - например, хорошо знакомой нам историей о медведях Брэмбле и Брайаре. Очередная часть франшизы, отмечающей в этом году 10-летие, расскажет о том, как косолапые симпатяги сражаются с инопланетными пришельцами.