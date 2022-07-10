Marvel снимет четвертый фильм про Капитана Америка

История Капитана Америка не закончилась. После событий фильма Marvel «Мстители: Финал» и сериала «Сокол и Зимний солдат» в Голливуде будет снят четвертый полнометражный кинокомикс «Капитан Америка» (в России они выходили под названием «Первый мститель»).

Напомним, по сюжету киновселенной Marvel, бравый Капитан Америка Стив Роджерс в исполнении Криса Эванса совершил немало подвигов и ушел на покой, передав свой щит другу и соратнику Сэму Уилсону по прозвищу Сокол в исполнении Энтони Маки. Последний долго сомневался, достоин ли он титула главного супергероя США, но затем принял пост, и теперь у Америки темнокожий капитан. Про него и будет новый фильм.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссером четвертой картины назначен нигерийский постановщик Джулиус Она, ранее снявший фантастический триллер «Парадокс Кловерфилда». За сценарий отвечают те же люди, что написали сериал «Сокол и Зимний солдат». Конечно же, главной интригой для фанатов будет возможное возвращение Криса Эванса к своей звездно-полосатой роли.

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Дата начала съемок четвертой части не сообщается.

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