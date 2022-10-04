Marvel показала, кто стал новой Черной пантерой

Да, это будет женщина.
«Черная пантера: Ваканда навсегда»

«Черная пантера: Ваканда навсегда». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

3 октября студия Marvel выпустила официальный трейлер второй части кинокомикса «Черная пантера». В сиквеле под названием «Ваканда навсегда», как и предполагалось, не будет персонажа умершего Чедвика Боузмана — он трагически погибнет, и африканскому высокотехнологическому государству придется искать себе нового защитника.

Ролик представил прежних персонажей франшизы, оплакивающих своего короля и готовящихся к новой битве, а также дебютантов киновселенной Marvel — замену Железному человеку Рири Уильямс и местного Аквамена, мутанта по имени Нэмор.

Ну а в самом конце видео показали, кто унаследовал боевой костюм Черной пантеры. Вариантов было немного: защитницей Ваканды стала сестра короля Шури (актриса Летиша Райт). Правда, в первом фильме она была больше изобретателем и инженерным гением. Но теперь девушке придется самой поработать когтями. В новом феминизированном костюме.

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Премьера кинокомикса состоится в Америке 11 ноября.

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