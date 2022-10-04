Marvel показала, кто стал новой Черной пантерой

3 октября студия Marvel выпустила официальный трейлер второй части кинокомикса «Черная пантера». В сиквеле под названием «Ваканда навсегда», как и предполагалось, не будет персонажа умершего Чедвика Боузмана — он трагически погибнет, и африканскому высокотехнологическому государству придется искать себе нового защитника.

Ролик представил прежних персонажей франшизы, оплакивающих своего короля и готовящихся к новой битве, а также дебютантов киновселенной Marvel — замену Железному человеку Рири Уильямс и местного Аквамена, мутанта по имени Нэмор.