Marvel готовит сиквел «Вечных» с Хлоей Чжао в качестве режиссера

Студия Marvel выпустила блокбастер «Вечные» с целым ансамблем кинозвезд, но о сиквеле картины пока молчит.

Зато информация пришла от самого маленького участника проекта — 53-летнего актера Пэттона Освальта, который озвучил тролля Пипа в сцене после титров.

На днях артист, который также подарил свой голос крысе-повару из «Рататуя», появился в шоу Today, где его спросили, вернется ли он в «Вечных-2».

«Они объявили, что будет продолжение «Вечных». Хлоя Чжао собирается поставить его. Так что, надеюсь, приключений Звездного лиса и Пипа будет больше», — ответил актер.

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Напомним, что «Вечных» 2021 года срежиссировала оскароносная Хлоя Чжао. В кинокомиксе снялись Ричард Мэдден, Барри Кеоган, Кит Харингтон, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и певец Гарри Стайлз в роли Звездного лиса (он же Эрос, брат Таноса).