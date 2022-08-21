Ляпы в фильме «Брат», над которыми все смеются

После премьеры фильма Алексея Балабанова фразы из него мгновенно ушли в народ, а в сыгранного Сергеем Бодровым главного героя влюбилась вся страна. Но при всем своем величии (без первого «Брата» не было бы второго, еще более популярного) фильм Балабанова не был идеальным - если приглядеться, в нем можно обнаружить множество забавных ляпов.

Ругать за такие просчеты глупо - это нормальная для кино ситуация, ведь одну и ту же сцену снимают много раз с различных ракурсов (иногда даже возвращаются к ней несколько раз в месяц), поэтому уследить за тем, чтобы каждая деталь оставалась на своем месте, крайне сложно. Даже в дорогостоящей «Игре престолов» в одном из кадров забыли стаканчик с кофе - что уж требовать от снятого за три копейки «Брата», которому подмеченные нами милые недочеты лишь добавляют обаяния.

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Плеер Данилы

Вернувшись после разборок в милиции из-за драки на съемочной площадке, Багров ужинает - и мы видим эту сцену из окна дома, в котором он живет вместе с мамой. На столе - миска, кастрюля и тарелка, из которой ест герой. Справа от Данилы - черный хлеб.