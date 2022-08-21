Ляпы в фильме «Брат», над которыми все смеются

После премьеры фильма Алексея Балабанова фразы из него мгновенно ушли в народ, а в сыгранного Сергеем Бодровым главного героя влюбилась вся страна. Но при всем своем величии (без первого «Брата» не было бы второго, еще более популярного) фильм Балабанова не был идеальным - если приглядеться, в нем можно обнаружить множество забавных ляпов.
Ругать за такие просчеты глупо - это нормальная для кино ситуация, ведь одну и ту же сцену снимают много раз с различных ракурсов (иногда даже возвращаются к ней несколько раз в месяц), поэтому уследить за тем, чтобы каждая деталь оставалась на своем месте, крайне сложно. Даже в дорогостоящей «Игре престолов» в одном из кадров забыли стаканчик с кофе - что уж требовать от снятого за три копейки «Брата», которому подмеченные нами милые недочеты лишь добавляют обаяния.
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Плеер Данилы
Вернувшись после разборок в милиции из-за драки на съемочной площадке, Багров ужинает - и мы видим эту сцену из окна дома, в котором он живет вместе с мамой. На столе - миска, кастрюля и тарелка, из которой ест герой. Справа от Данилы - черный хлеб.
Фото: кадр из фильма
Но уже в следующем кадре вместе с хлебом на столе появляется CD-плеер Sony. С момента своего «волшебного» появления в кадре плеер становится важным персонажем фильма.
Фото: кадр из фильма
Мама Дани чуть не разбивает его, Багров спасает пластмассового друга, и тот платит ему верностью: вечно сопровождает Данилу и даже спасает ему жизнь, приняв на себя бандитскую пулю.
Пропавшие очки
Важная сцена: Багров-старший (Виктор Сухоруков) и авторитет Круглый (Сергей Мурзин) сидят за столом в офисе и обсуждают детали заказного убийства. На столе коньяк, телефон и солнцезащитные очки.
Фото: кадр из фильма
Которые в одном кадре есть, а в другом уже пропадают.
Фото: кадр из фильма
Собеседники с места никуда не уходили, а значит, и забрать аксессуар было некому. Мистика!
Борьба с тунеядством
Фото: кадр из фильма
А вот еще один казус, уже недочет скорее сценарный. В самом начале фильма офицер милиции, допрашивая ввязавшегося в драку Данилу, сначала предлагает ему пойти на работу в органы, а затем, уже отпуская, произносит удивительную фразу: «Через неделю не устроишься на работу - поставлю на учет!»
Фото: кадр из фильма
На какой именно «учет» собирался ставить милиционер Данилу? Видимо, речь идет о тунеядстве, за которое в СССР могли посадить - то есть если ты нигде официально не работал, мог получить реальный срок.
Однако уголовная ответственность за тунеядство была отменена еще в 1991 году, а фильм вышел в 1997-м - даже самый дремучий человек к этому моменту уже знал, что никакого учета тунеядцев (и соответственно наказания за отсутствие официальной работы) уже давно нет.