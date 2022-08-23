Лучшим режиссером, по мнению Сальмы Хайек, оказалась Анджелина Джоли

За свою карьеру 55-летняя актриса Сальма Хайек поработала с полусотней режиссеров, не меньше. И вот в новом интервью она призналась, кого из них считает самым лучшим.

По словам кинозвезды, этот постановщик сразил ее своими умом, самоотверженностью, техническими знаниями, контролем над каждым аспектом съемок и ясным видением картины. И этот гений… (барабанная дробь) Анджелина Джоли!

Этим летом Сальма сыграла в предстоящем фильме «Без крови», который поставила бывшая жена Брэда Питта.