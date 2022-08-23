Лучшим режиссером по мнению Сальмы Хайек оказалась Аджелина Джоли

За свою карьеру 55-летняя актриса Сальма Хайек поработала с полусотней режиссеров, не меньше. И вот, в новом интервью она призналась, кого из них считает самым лучшим.
По словам кинозвезды, этот постановщик сразил ее своими умом, самоотверженностью, техническими знаниями, контролем над каждым аспектом съемок и ясным видением картины. И этот гений… (барабанная дробь) Анджелина Джоли!
Этим летом Сальма сыграла в предстоящем фильме «Без крови», который поставила бывшая жена Брэда Питта.
«Анджелина — лучший режиссер, с которым я когда-либо работала. Мне очень понравилось работать с ней, наслаждалась каждой секундой. Это трудно, но было так приятно приходить на работу каждый божий день. Она гений, и я думаю, что это может быть ее лучший фильм. Она действительно проделала потрясающую работу», - цитирует Хайек издание Deadline.
«Она так хорошо ладит с актерами, такая страстная и такая сосредоточенная. Но больше всего меня поразила ее доброта к каждому человеку на съемочной площадке. Я говорила об этом со своим партнером по фильму Демианом Бичиром, и мы сказали: «Вау, она действительно что-то».
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Добавим, что как режиссер Джоли уже выпустила фильмы «Место во времени» (2007), «В краю крови и меда» (2011), «Несломленный» (2014), «Лазурный берег» (2015) и «Сначала они убили моего отца» (2017).