Лиам Хемсворт почти было увел роль Тора у старшего брата

Крис Хемсворт вполне мог бы не сыграть Тора в киновселенной Marvel, ведь у него был очень сильный конкурент в лице младшего брата Лиама.

Уже в нескольких интервью исполнитель роли бога грома признался, что его собственное прослушивание на эту роль было ужасным. Крис думал, что безоговорочно провалился и даже сам просил продюсеров присмотреться с братцу. Не себе – так хоть родственнику.

У Лиама же было отличное прослушивание, и он почти было получил заветную роль в кинокомиксах.

«Они сказали: «Послушайте, он классный, но немного молод». Затем мой менеджер сказал: «Ну, у него есть старший брат», которым был я, — вспоминает Крис в интервью изданию Wired. - Я вернулся, перепрослушался еще несколько раз, и теперь у меня было другое отношение. Может быть, у меня было немного больше мотивации из-за того, что мой младший выглядел лучше меня».

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В итоге роль досталась Крису, и он сыграл Тора уже в десяти картинах. В одном из свежих интервью, он отметил, что у Лиама еще есть возможность побыть богом грома. Ведь теперь Marvel развивает мультивселенную, и в одном фильме вполне могут встретиться несколько актеров, играющих одного супергероя. Два похожих друг на друга Тора студии еще понадобятся.

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