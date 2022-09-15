Леонардо Ди Каприо запретил Тимоти Шаламе две вещи в актерской профессии

26-летний актер Тимоти Шаламе стал, пожалуй, первым мужчиной, появившимся на обложке британской версии журнала Vogue.
В интервью изданию молодая кинозвезда упомянула своего старшего коллегу Леонардо Ди Каприо. Оказывается, Лео дал молодому артисту важный профессиональный совет в 2018 году, когда они впервые встретились.
«Никаких тяжелых наркотиков и фильмов о супергероях», — так звучало правило звезды «Титаника».
Похоже, если следовать ему, то можно добиться таких же высот в актерской профессии, как и Ди Каприо. К слову, Лео один из немногих голливудских артистов, который пока не снялся ни в одном супергеройском блокбастере.
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Кстати, если Ди Каприо передал свой завет молодому Тимоти, не значит ли это, что тем самым он признал его как своего преемника? Журналисты Vogue явно намекают на это.