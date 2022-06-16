Легенда оживает: Netflix выпустил тизер фильма с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро

16 июня стриминговый сервис Netflix представил первый тизер фильма Blonde («Блондинка») с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро. Премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре 23 сентября, но до этого ее покажут на Венецианском кинофестивале.

Сюжет основан на одноименном романе-бестселлере американской писательницы Джойс Кэрол Оутс. Создатели экранизации отмечают, что он смело переосмысливает сложную жизнь иконы Голливуда, искусно исследует напряженность между ее общественной и личной жизнью, стирая границы фактов и вымысла.

В картине также снялись Бобби Каннавале и Эдриен Броуди, сыгравшие мужей легендарной актрисы.

Об этом проекте говорят, что красавица Анна де Армас идеально перевоплотилась в Мэрилин Монро. Так это или нет — пока что мы может оценить только по минутному тизеру.