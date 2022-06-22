Леа Сейду ведет переговоры о присоединении к актерскому составу сиквела «Дюны»

Сиквел «Дюны» продолжает набирать громкие имена. Интересно, там останется хоть один малоизвестный актер?

Появилась информация, что звезда бондианы Леа Сейду, которой скоро исполнится 37 лет, ведет переговоры с создателями картины, чтобы сыграть персонажа леди Марго (одну из воспитанниц ордена Бене Гессерит).

Вместе с Флоренс Пью, Кристофером Уокеном и Остином Батлером она расширит вселенную Фрэнка Герберта в экранизации Дени Вильнева.

Об этом сообщило издание Deadline, отметив, что студия Legendary еще не подтвердила кастинг французской актрисы. Ожидается, что съемки сиквела начнутся осенью 2022 года, а готовый фильм выйдет в октябре 2023-го.

Добавим, что первая «Дюна» заработала в прокате 400 миллионов долларов, окупившись более чем в два раза, что при ее бюджете довольно солидное достижение. Фильм получил 10 номинаций на «Оскар» и выиграл 6 статуэток.

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