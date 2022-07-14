Кристина Асмус облилась антисептиком, снимая сцену в тюрьме на Шри-Ланке

В кино вышла новая отечественная комедия «Булки», в которой героиня Кристины Асмус пытается выжить на Шри-Ланке. Представив фильм на московской премьере, 34-летняя актриса призналась, что съемки шли очень тяжело.

Из-за пандемии работа над картиной растянулась на три года. Киношники трижды летали на остров.