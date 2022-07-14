Кристина Асмус облилась антисептиком, снимая сцену в тюрьме на Шри-Ланке

В кино вышла новая отечественная комедия «Булки», в которой героиня Кристины Асмус пытается выжить на Шри-Ланке. Представив фильм на московской премьере, 34-летняя актриса призналась, что съемки шли очень тяжело.
Из-за пандемии работа над картиной растянулась на три года. Киношники трижды летали на остров.
«Иногда мне казалось, что фильм просто проклят. Приходилось ждать открытия границ, потом работать в режиме жесточайшего карантина, когда съемочную группу не выпускали из номеров по полтора месяца, — вспоминает Кристина. — Потом я растянула сухожилия, мне наложили гипс, но я уговорила врача под свою ответственность снять его, чтобы не нарушать съемочный график. В третий раз мы прилетели на Шри-Ланку в сезон дождей…»
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А одну из сцен снимали в настоящей тюрьме острова. Асмус до сих пор вздрагивает от омерзения — настолько камера была грязной и вонючей.
«Было страшновато, я с головы до ног облилась антисептиком. И все равно испытала отвращение, когда пришлось трогать решетки», — цитирует актрису портал eg.ru.
Напомним, сюжет фильма рассказывает о девушке, которая мечтала о свадебном путешествии на Бали, а жестокая судьба забросила ее без денег и документов на Шри-Ланку. Спасло героиню ее природное обаяние и умение виртуозно печь булки.