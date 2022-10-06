Кристиан Бейл заявил, что все крутые роли в Голливуде сначала предлагают Леонардо Ди Каприо

В новом интервью голливудский актер Кристиан Бейл открытым текстом заявил, что все значительные мужские в американском кино предлагаются сначала Леонардо Ди Каприо, а затем уже остальным артистам – если Лео откажется.

«Послушайте, по сей день любая роль, которую кто-либо получает, случается только потому, что он (Ди Каприо, - Прим. авт.) ее передал. Неважно, кто что тебе говорит. Неважно, насколько ты дружен с режиссерами. Все те люди, с которыми я работал, все они сначала предлагали ему каждую из этих ролей», - поделился Бейл с журналом GQ.

«Я подозреваю, что почти все его ровесники в Голливуде обязаны своей карьерой тому, что он отказался от какого бы то ни было проекта».