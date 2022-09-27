Кристиан Бейл отказался разговаривать с Крисом Роком на съемках нового фильма

В новом интервью Бейл рассказал, что является большим поклонником стендапа Рока и был очень взволнован встречей с ним. И Крис не обманул ожиданий своего коллеги по фильму: он был такой смешной, что постоянно заставлял Кристиана смеяться. В итоге актер понял, что он не может вжиться в роль и хорошо играть, пока общается с комиком.

«Поэтому мне пришлось пойти к нему и сказать: «Приятель, я люблю с тобой разговаривать, и у нас есть общие друзья, но я больше так не могу. Потому что Дэвид (Оуэн Рассел, режиссер проекта. — Прим. авт.) просил меня сняться в этом фильме не для того, чтобы просто смотреть, как я хихикаю. Он хочет, чтобы я был Бертом, а я забываю, как быть Бертом», — цитирует Бейла издание IndieWire.

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48-летний актер добавил, что у него часто такое бывает: он встречает на площадке невероятных людей, но вынужден абстрагироваться от них, чтобы не выходить из образа.