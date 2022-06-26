Кристиан Бейл объяснил, почему не стал смотреть «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном вышел в Америке еще в марте текущего года, но предыдущий исполнитель роли темного рыцаря Кристиан Бейл его еще не посмотрел.

На днях 48-летний актер пришел на премьеру кинокомикса «Тор: Любовь и гром», где он сыграл злодея, и журналисты пристали к нему с вопросом, как он воспринял Паттинсона в образе Бэтмена.

«Я до сих пор не видел этот фильм. Но я посмотрю его, — ответил Бейл. - Послушай, приятель, тебя поразит, как мало фильмов я смотрю. От каждого режиссера, с которым я работаю, я видел всего пару фильмов. И они всегда смотрят на меня, говоря: «Ты шутишь?» Мне нравится по-настоящему наслаждаться фильмами, и я не смотрю их слишком много».

Однако Кристиан заочно очарован Бэтменом Роберта.

«Он совершенно замечательный актер. Мы столкнулись друг с другом, немного поговорили об этом (о Бэтмене, - Прим. авт.) заранее, и я услышал замечательные вещи», - цитирует Бейла издание Variety.

Напомним, актер блестяще сыграл супергероя в костюме летучей мыши в фильмах «Бэтмен: Начало» (2005), «Темный рыцарь» (2008) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012).

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