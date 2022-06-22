Крис Хемсворт ответил, будет ли он играть Тора после четвертого фильма

Практически все звезды первых фильмов Marvel уже повесили свои супергеройские плащи в шкафчик: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший. А Крис Хемсворт продолжает радовать зрителей ролью Тора. 8 июля выходит уже четвертый сольный фильм про его персонажа.

В преддверии кинокомикса «Любовь и гром» фанаты активно заговорили о том, что австралийский красавчик тоже скоро отложит молот подальше и перестанет пулять молниями с больших экранов.

На этом фоне очень интересно, что думает сам 38-летний Крис. В новом интервью его напрямую спросили о продолжении роли супергероя.

«Я не знаю, — ответил актер. — Каждый раз, когда я это делал, я как бы думал: «Окей, я не знаю, что еще я мог бы сказать в качестве этого персонажа, но спасибо, что пригласили меня». А затем просто приходит что-то еще — новый сценарий или новый режиссер дают мне другую идею и точку зрения на героя». «Я открыт ко всему, понимаете? Я так благодарен за то, что сделал так много, и я горжусь этим фильмом. И если мне посчастливится сделать еще больше, то отлично. А если нет, то это фантастика. Я благодарен в любом случае», — цитирует Хемсворта портал ET.

Напомним, что, кроме кинокомиксов Marvel, Крис успел засветиться во франшизах «Звездный путь», «Охотники за привидениями», «Люди в черном», «Джей и Молчаливый Боб». Но и собственные боевики у него получаются очень даже успешными.

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