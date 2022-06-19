Крис Хемсворт назвал фильм, который мог разрушить его карьеру

Все потому, что актер боялся импровизировать на съемочной площадке.
Крис Хемсворт

Крис Хемсворт. Фото: Global Look Press

У голливудского красавчика Криса Хемсворта дела идут в гору. Уже десять лет, как он является звездой Marvel и всяких фантастических боевиков.

Однако в его блестящей карьере был фильм, на съемках которого артист подумал, что его история успеха вот-вот закончится. И это был не провальный «Тор-2». Речь идет об «Охотниках за приведениями» 2016 года.

Напомним, это так картина, в которой бластеры в руки взяли дамы (Мелисса Маккарти, Кристен Уиг, Кейт Маккиннон и Лесли Джонс), а Крис сыграл их милого секретаря, на которого может «запасть» любая женщина.

«Я сказал Полу (Фигу, режиссеру, - Прим. авт.): «В сценарии не так много всего… Что вы хотите, чтобы я делал?» Он ответил: «О, мы во всем разберемся, когда ты приедешь». Я сказал: «Хорошо, почему бы и нет? Поехали».

«Потом я пришел в студию за день до начала съемок, и он вручил мне сценарий, я прочитал его и говорю: «Здесь все еще ничего нет. Так что я делаю?» И он сказал: «Все в порядке, мы собираемся импровизировать и веселиться».

«Моя реакция была такая: это не только конец моей карьеры, но я еще и испорчу этот фильм. Я всех подведу, я не делал этого раньше. Что я тут делаю?» - поделился Хемсворт с журналом GQ.

Добавим, что фанаты «Охотников за привидениями» очень неоднозначно восприняли тот фильм, но на блистательную карьеру Криса он точно никак не повлиял.

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