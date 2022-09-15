Криминальная комедия «Беспредельщики» и другие премьеры недели

«Беспредельщики» (оригинальное название - The Bezonians), 2021, Великобритания, комедия

Режиссер: Саввас Д. Майкл. В ролях: Андреас Каррас, Винни Джонс и др.

В российском прокате с 15 сентября.

Многоликий Лондон, в который так хотел уехать Григорий Лепс, притягивает представителей самых разных национальностей, в том числе и греков. В британской столице греческая диаспора ведет себя шумно, работает и отдыхает с душой, предпочитая проводить досуг в заведении под названием Bezonians - чем-то средним между банальным притоном и респектабельным клубом для джентльменов исключительно греческого (или хотя бы кипрского) происхождения.

Здесь можно поглазеть на стриптизерш, поиграть в покер, побазарить «за жизнь» с владельцем, вальяжным господином по имени Платон. Платон уверен, что у него все схвачено, но однажды к нему заявится сексапильная дама, разгромит беднягу в жестокой карточной битве, и это будет лишь началом черной полосы в жизни незадачливого грека.

Режиссер и сценарист Саввас Д. Майкл явно намеревался снять что-то а-ля «Карты, деньги, два ствола», но с ярко выраженным греческим акцентом. В плане акцента претензий к автору быть не может, а вот с желанием стать эллинским Гаем Ричи он явно поторопился - как говорится, чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще плохо видеть. Вот и для создания хорошего фильма нужны, как известно, не только амбиции, но и талант.

Его отсутствие Саввас попытался компенсировать приглашением Винни Джонса, получившего здесь свою фирменную роль - мрачного бандюгана, который выбивает долги из не слишком прилежных плательщиков. Режиссер, видимо, понадеялся на то, что харизмы Винни хватит для выведения этой невнятной истории из полумертвого состояния. Примерно так же рассуждают создатели некоторых отечественных телешоу - мол, наймем Урганта или Нагиева, а там все как-нибудь само собой завертится. Увы, не завертится, и от оглушительного провала бездарную халтуру не спасут ни карты, ни деньги, ни даже два ствола.

«Джиперс Криперс: Возрожденный» (оригинальное название - Jeepers Creepers: Reborn), 2022, США, ужасы.