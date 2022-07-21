«Красный призрак» получит продолжение про Отечественную войну 1812 года

У отечественного боевика в стиле Тарантино «Красный призрак» появится вторая часть, хотя это скорее приквел.

20 июля компания Bazelevs презентовала картину «Красный призрак – 2» на защите проектов лидеров отечественного кино в Фонде кино. Сиквелом займется тот же режиссер Андрей Богатырев, только события развернутся уже не в Великую Отечественную войну, а в 1812 году.

По сюжету, таинственный снайпер Красный призрак спасает юного российского графа, после чего наследник дворянского рода становится его учеником. Немного странно то, что в оригинальном фильме персонаж получил свое прозвище за то, что сражался за Красную армию, а тут вдруг он появится в XIX веке. Ну да это больше супергеройское, чем историческое кино.