Конор Макгрегор дебютирует в кино в новом боевике с Джейком Джилленхолом

Ирландец Конор Макгрегор боксировал на ринге, мочил противников в чемпионатах UFC (даже становился чемпионом), затевал драки в барах, а теперь решил податься в кино.

34-летний спортсмен присоединился к ремейку классического боевика 80-х «Дом у дороги», главную роль в котором сыграет Джейк Джилленхол. Новый фильм будет снят для видеосервиса Amazon Prime Video. В картине также сыграют Билли Магнуссен («Не время умирать»), Даниэла Мелшиор («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Лукас Гейдж («Эйфория»), Трэвис Ван Винкл («247 градусов по Фаренгейту») и другие актеры.

Об этом сообщает издание Deadline, публикуя и предварительный сюжет картины. Бывший боец UFC (Джилленхол, а не Макгрегор) устраивается вышибалой в забегаловку во Флориде, но вскоре понимает, что тропический рай вокруг на самом деле пропитан бандитскими разборками.

Какая роль достанется спортсмену, пока неизвестно. Но что-то подсказывает, что он прекрасно впишется в образ представителя криминального мира. Сообщается, что Макгрегор долго отказывался от предложений из Голливуда, но конкретно этот проект его зацепил. Боец UFC даже посмотрел оригинальный фильм с Патриком Суэйзи, после чего дал согласие. А когда он узнал, чем ремейк будет отличаться от сюжета картины 1989 года, то пришел в полный восторг.