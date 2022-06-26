Композитор «Индианы Джонса» раскрыл, что Харрисон Форд хочет уйти из кино после пятого фильма

Знаменитый композитор голливудских фильмов Джон Уильямс в новом интервью намекнул, что собирается на покой. В конце концов, ему уже 90 лет.

«Сейчас я работаю над «Индианой Джонсом - 5», который Харрисон Форд, что лишь немного моложе меня, вроде объявил, как свой последний фильм, — сказал создатель легендарных саундтреков. - И я подумал: если Харрисон смог это сделать, то, возможно, и я смогу».

Композитор добавил, что работа над одним фильмом из франшизы «Звездные войны», например, требует около полугода времени, что при его возрасте довольно долгий срок. Ныне Уильямс больше тяготеет к написанию концертной музыки.

Его слова приводит агентство Associated Press, и оно же отмечает, что 79-летний Харрисон Форд не говорил публично о завершении своей актерской карьеры. Наоборот, недавно прошла новость, что он снимется в новом сериале.

Добавим, что свое 80-летие легендарный актер будет праздновать уже 13 июля.

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