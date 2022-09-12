Комедию «Американцы» скоро покажут в России

Начались съемки народной комедии «Американцы» по сценарию драматурга и режиссера Василия Сигарева («Страна 03», «Волчок», «Жить»). Режиссером картины стал Федор Стуков («Физрук», «Дылды»).

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В главных ролях снялись актеры и актрисы: Анастасия Попова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Мария Осипова, Дмитрий Куличков, Виталий Даушев, Евгения Дмитриева, Егор Дружинин. Сериал покажут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в 2023 году.

Действие «Американцев» происходит в 2009 году в небольшом российском поселке Ливни. Главная героиня, бойкая и целеустремленная Зинаида, ходит по квартирам, не очень удачно продает косметику и в один из таких визитов узнает, что есть способ изменить свою жизнь, родив ребенка в Америке.

Тогда наследник станет гражданином США и сможет перевезти всех родственников за границу. Зинаида решает действовать без промедления и подбивает своих подруг. На пути к цели Зине (Анастасия Попова), Геле (Анна Котова-Дерябина), Татьяне (Лина Миримская) и Кире (Мария Осипова) предстоит столкнуться с множеством трудностей и сомнений.