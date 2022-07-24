Комедия про супергероев: вышел трейлер фильма «Шазам! Ярость богов»

Ролик показал, что в продолжении главный герой – подросток, получивший божественные способности, - все еще пытается освоиться в профессии супергероя, завидуя другим крутым ребятам: Бэтмену, Аквамену и Флэшу. Но у него нет времени на унывать и жаловаться на судьбу - ведь древние боги уже пришли, чтобы вернуть свою титаническую мощь назад.

Антагонистов картины сыграли Хелен Миррен, Люси Лью и Рэйчел Зеглер.

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Выход фильма «Шазам! Ярость богов» запланирован на декабрь 2022 года.