Комедия «Певица на всю голову» и другие премьеры недели

«Певица на всю голову» (оригинальное название - Falling for Figaro), 2020, Великобритания, комедия.

Режиссер: Бен Луин. В ролях: Даниэль Макдональд, Джоанна Ламли и др.

В российском прокате с 28 июля.

Симпатичная толстушка Милли живет в Лондоне, трудится в крупной финансовой корпорации, прилично зарабатывает, крутит роман с красавчиком брюнетом и... считает себя несчастной. Беда в том, что Милли обожает оперу, мечтает однажды выйти на сцену и сбацать парочку арий, но при этом единственное, что делает ее похожей на оперную диву, - это внушительные габариты. Специального образования у девушки нет, наличие таланта тоже под большим вопросом, но влюбленную в произведения Верди и Пуччини финансистку это не смущает.

Милли бросает благополучную столичную жизнь, садиться в свой новенький «БМВ» и отправляется в глухую шотландскую провинцию, где живет вздорная, но, как говорят, невероятно мастеровитая дама, способная научить петь даже табуретку. Естественно, амбиции героини не ограничиваются сомнительными перспективами стать поющей табуреткой - девушка планирует принять участие в национальном конкурсе оперных исполнителей и, чем черт не шутит, его выиграть.

Успех в любом творческом соревновании не может быть до конца объективен, поэтому авторам «Певицы на всю голову» вряд ли стоит переживать из-за того, что их детищу не суждено занять призовое место в рейтинге лучших британских комедий всех времен. Впрочем, на высокие позиции в нем сложно претендовать даже некоторым фильмам с участием Хью Гранта или Колина Ферта, а ведь в «Певице на всю голову» нет ни того, ни другого (да и вообще с известными актерами здесь дела обстоят не очень хорошо). Впрочем, фальшивых нот тут тоже практически нет, что уже неплохо: возможно, для большой победы этого маловато, но для достойного участия хватит вполне.

«Не звезди!» (оригинальное название - Menteur), 2022, Франция, комедия.

Режиссер: Оливье Барру. В ролях: Тарек Будали, Арту и др.

В российском прокате с 28 июля.