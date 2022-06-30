Комедия «Главная роль» и другие премьеры недели

«Главная роль» (оригинальное название - Competencia oficial), 2021, Испания, комедия.

Режиссеры: Мариано Кон, Гастон Дюпра. В ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и др.

В российском прокате с 30 июня.

Доживший до преклонных лет богатый бизнесмен все чаще задумывается о том, что останется после его смерти. «Не хочу, чтобы обо мне вспоминали лишь как о человеке с кучей денег», - говорит он и начинает перебирать варианты, которые помогли бы ему войти в историю в более благородном качестве. Может, построить на свои средства большой, красивый и очень нужный простым людям мост?

Или профинансировать съемки фильма - с самым лучшим сценарием, самыми модными артистами и самым актуальным режиссером? Толстосум выбирает второй вариант, ведь в фильм можно еще и дочурку на небольшую роль пристроить. И начинаются муки творчества: два популярных и откровенно недолюбливающих друг друга актера, нарцисс (Антонио Бандерас) и перфекционист (Оскар Мартинес), сталкиваются лбами под чутким руководством прогрессивной постановщицы в исполнении Пенелопы Крус.

Иногда кажется, что многие достойные артисты переползают из одной стандартной картины в другую (сегодня боевик, завтра мелодрама, послезавтра триллер), не приходя в сознание, и оживают лишь тогда, когда им предоставляется шанс посмеяться над собой. Фильм о съемках фильма - идеальный способ это сделать, ведь никто не знает кинокухню лучше самих киношников.

И никто лучше того же Антонио Бандераса, чей комедийный талант, кажется, до сих пор полностью не раскрыт, не покажет большую международную звезду во всей ее самовлюбленной красе. И, кстати, никто лучше актеров и режиссеров не знает о том, что пытаться войти в историю, проплатив большой фестивальный шедевр, - затея более чем сомнительная. Построить мост - вариант куда более надежный.