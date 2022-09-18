Киану снова экзорцист: запущен в разработку сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы»

Киану Ривз вновь ворвется в противостояние небес и преисподней! Студия Warner Bros снимет продолжение кинокомикса «Константин: Повелитель тьмы» 2005 года. Режиссер и исполнитель главной роли оригинала присоединились к проекту.

При бюджете в 100 миллионов долларов первый фильм окупился в два раза и мог претендовать на продолжение, но фанатам пришлось ждать его долгие годы. За это время Киану Ривз успел стать звездой «Джона Уика», и многие вообще забыли, что он когда-то играл экзорциста.

Как сообщает издание Deadline, постановщик, сценарист и продюсеры сиквела уже определены. Практические все они «перекочевали» из первой части.