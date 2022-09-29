Хью Джекману и Райану Рейнольдсу не дали объяснить, как воскреснет Росомаха

После того, как Райан Рейнольдс с Хью Джекман бросили фанатам огромную кость, анонсировав возвращение мутанта Росомахи в грядущем кинокомиксе «Дэдпул 3», они записали второе совместное видео.
В нем друзья-актеры решили объяснить, каким образом Росомаха, умерший в фильме «Логан» 2017 года, вернется к жизни. Но только они подошло собственно к объяснению, заиграла веселая музыка, скрывшая все, что рассказали звезды.
В конце они оба радостно поблагодарили главу студии Marvel Кевина Файги, намекая на то, что большой босс запретил им спойлеры для фанатов.
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Напомним, что в своих недавних фильмах Marvel открыли существование мультивселенной, то есть, теперь они могут добавить в свою сюжетную линию любого супергероя из любой экранизации комиксов. В блокбастере «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», например, уже появился мутант Профессор Икс в исполнении Патрика Стюарта, который так же умер в фильме «Логан», так что на самом деле возвращение Росомахи уже не является какой-то невероятной идеей.
Куда более интересно то, что Хью Джекман много раз зарекался возвращаться к роли мутанта с когтями, которого он сыграл в девяти кинокомиксах. Сколько же ему заплатили за грандиозный камбек?
Выход «Дэдпула 3» запланирован на сентябрь 2024 года. Он станет каноничным фильмом киновселенной Marvel.