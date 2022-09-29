Хью Джекману и Райану Рейнольдсу не дали объяснить, как воскреснет Росомаха

После того, как Райан Рейнольдс с Хью Джекман бросили фанатам огромную кость, анонсировав возвращение мутанта Росомахи в грядущем кинокомиксе «Дэдпул 3», они записали второе совместное видео.

В нем друзья-актеры решили объяснить, каким образом Росомаха, умерший в фильме «Логан» 2017 года, вернется к жизни. Но только они подошло собственно к объяснению, заиграла веселая музыка, скрывшая все, что рассказали звезды.

В конце они оба радостно поблагодарили главу студии Marvel Кевина Файги, намекая на то, что большой босс запретил им спойлеры для фанатов.