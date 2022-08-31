Хью Джекман помогает сыну-подростку справиться с депрессией в новом трейлере

30 августа кинокомпания Sony Pictures выпустила тизер-трейлер предстоящего фильма «Сын» с Хью Джекманом — продолжения фильма «Отец» с Энтони Хопкинсом.

Режиссером обеих картин является француз Флориан Зеллер, чьи одноименные пьесы легли в основу фильмов. У него также есть театральная постановка «Мать», которая открыла эту трилогию о семейных взаимоотношениях.

Джекман сыграл взрослого мужчину, который пытается построить отношения с молодой возлюбленной, но тут в его жизни появляется бывшая жена, заявляющая, что у их 17-летнего сына началась депрессия из-за развода родителей. Главный герой пытается решить все проблемы разом и понять, что значит быть отцом. Его собственный отец в исполнении Хопкинса в картине тоже появится.