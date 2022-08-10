«Хотела сохранить работу»: Аманда Сейфрид вспомнила постыдные съемки без нижнего белья

Продолжаем разговор о том, нужны ли в кино координаторы постельных сцен или они только мешают. Недавно актер Шон Бин высказался против услуг этих специалистов. А вот молодые актрисы считают иначе.

В новом интервью 36-летняя Аманда Сейфрид («Дрянные девчонки», «Мамма Mia!», «Манк») призналась, что хотела бы начать свою актерскую карьеру в наши дни — когда на съемках есть координаторы интимных сцен, а звезды могут свободно высказываться о неловких ситуациях.

Актриса поделилась, что в начале своей карьеры она часто была полуголой в кадре или без нижнего белья под одеждой.