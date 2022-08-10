«Хотела сохранить работу»: Аманда Сейфрид вспомнила постыдные съемки без нижнего белья

Актриса выступает за то, чтобы на съемочной площадке были координаторы постельный сцен.
Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид. Фото: Global Look Press

Продолжаем разговор о том, нужны ли в кино координаторы постельных сцен или они только мешают. Недавно актер Шон Бин высказался против услуг этих специалистов. А вот молодые актрисы считают иначе.

В новом интервью 36-летняя Аманда Сейфрид («Дрянные девчонки», «Мамма Mia!», «Манк») призналась, что хотела бы начать свою актерскую карьеру в наши дни — когда на съемках есть координаторы интимных сцен, а звезды могут свободно высказываться о неловких ситуациях.

Актриса поделилась, что в начале своей карьеры она часто была полуголой в кадре или без нижнего белья под одеждой.

«В 19 лет я хожу без нижнего белья и думаю: «Вы издеваетесь? Как я допустила это?» — цитирует Аманду журнал Porter. — О, я знаю, почему все было так: мне было 19 и я не хотела никого расстраивать, и я хотела сохранить свою работу. Вот почему».

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Напомним, карьера Сейфрид началась с американских мыльных опер «Как вращается мир», «Все мои дети», «Вероника Марс» и подростковой комедии «Дрянные девчонки».

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