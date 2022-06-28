«Какое-то сумасшествие»: Дакота Джонсон рассказала о напряженной обстановке на съемках «Пятидесяти оттенков серого»

Кинофраншиза «Пятьдесят оттенков серого» стала мощным толчком в карьере молодой актрисы Дакоты Джонсон. Снявшись обнаженной в эротической мелодраме, девушка стала полноценной голливудской звездой.

32-летняя артистка украсила июльский номер журнала Vanity Fair и поделилась в интервью новыми подробностями о создании кинотрилогии.

«Я сексуальный человек, и когда меня что-то интересует, я хочу узнать об этом как можно больше. Вот почему я снялась в этих больших обнаженных фильмах. Хотя я подписалась на совершенно другую версию картины, нежели то, что мы в итоге сняли», — рассказала Дакота.

Она призналась, что работать над «Оттенками» было страшновато. И дело не в постельных сценах, а в авторе книжного первоисточника — Эрике Леонард (она же Э. Л. Джеймс). По словам актрисы, писательница осуществляла значительный творческий контроль над всем процессом создания фильма, постоянно требовала, чтобы те или иные моменты из книги были повторены в точности. Например, хотела видеть больше сложных внутренних монологов в устах главной героини. Буквально за каждый эпизод сценария шли «бои».

И на эту нервную обстановку еще наложился уход актера Чарли Ханнэма из проекта, которого в итоге пришлось заменить на Джейми Дорнана.

«Джеймс была так взбешена, что выбросила сценарий, — вспоминает Джонсон. — Я была молода. Мне было 23. Так что это было довольно страшно. Это превратилось в какое-то сумасшествие… Было много всяких разногласий. Я никогда не могла говорить об этом правдиво, потому что хотелось правильно продвигать фильм, но я горжусь тем, что мы сделали в конечном итоге. Все получилось так, как должно, но это было сложно».

Дакота рассказала, что команда проекта снимала сцены так, как хотела писательница, и параллельно делала собственные дубли — какими они виделись режиссеру и актерам. Кое-что из этого даже удалось оставить в итоговом варианте картины, например, эпизод обсуждения контракта между главными героями. Актриса считает ее лучшей во всей первой части.

Напомним, первый фильм «Пятьдесят оттенков серого» вышел в 2015 году и окупился в прокате более чем в 14 раз.

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