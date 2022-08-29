Как снимали «Сердце Пармы»: шаманские обряды, эротика и много битв

Фильмом открытия 44-го Московского международного кинофестиваля стала историческая картина Антона Мегердичева «Сердце Пармы». В основу сюжета лег одноименный роман писателя Алексея Иванова. В фильме найдется место и батальным сценам, и страстной любви, и параллелям с современностью. После просмотра ленты многие назвали ее пророческой.

О чем фильм «Сердце Пармы»

Действие картины происходит во второй половине XV века. Фильм рассказывает историю пермского князя Михаила, на долю которого выпадает множество испытаний: поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и Пармой, где решающую роль играет даже не численность противника, а сила воли и дух воинов. А за спиной князя стоит ведьма-ламия Тычерть, способная принимать облик рыси. Любовь к ней создает массу проблем для Михаила, но в то же время помогает ему преодолеть любые преграды на своем пути.

Роль князя Михаила сыграл Александр Кузнецов, известный по фильмам «Кислота» и «Содержанки».

Как говорит Антон Мегердичев, его персонаж – это тот человек, который мальчиком увидел, что такое война, средневековая сеча и получил психологическую травму. Впоследствии он предпочитал решать вопросы преимущественно дипломатическим путем, но не всегда получалось избежать кровопролития.

«Я решил для себя, что это первый средневековый дипломат. Но пережитые испытания заставили его быть жестким политиком, - поясняет Антон Мегердичев. - Весь свой жизненный путь князь Михаил хотел избежать войны, но обстоятельства складывались по-другому. Когда стало понятно, что никаких компромиссов быть не может, в его сознании произошел переворот».

«Эротические сцены двигают драматургию вперед»

Роль красавицы-шаманки сыграла актриса из Иркутска Елена Ербакова. Это ее первая роль в столь масштабном проекте. Как призналась артистка, после работы в этом фильме она по-настоящему повзрослела. Кстати, в картине есть и откровенные сцены с участием Елены.