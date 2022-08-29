Как снимали «Сердце Пармы»: шаманские обряды, эротика и много битв

Фильмом открытия 44-го Московского международного кинофестиваля стала историческая картина Антона Мегердичева «Сердце Пармы». В основу сюжета лег одноименный роман писателя Алексея Иванова. В фильме найдется место и батальным сценам, и страстной любви, и параллелям с современностью. После просмотра ленты многие назвали ее пророческой.
О чем фильм «Сердце Пармы»
Действие картины происходит во второй половине XV века. Фильм рассказывает историю пермского князя Михаила, на долю которого выпадает множество испытаний: поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и Пармой, где решающую роль играет даже не численность противника, а сила воли и дух воинов. А за спиной князя стоит ведьма-ламия Тычерть, способная принимать облик рыси. Любовь к ней создает массу проблем для Михаила, но в то же время помогает ему преодолеть любые преграды на своем пути.
Роль князя Михаила сыграл Александр Кузнецов, известный по фильмам «Кислота» и «Содержанки».
Как говорит Антон Мегердичев, его персонаж – это тот человек, который мальчиком увидел, что такое война, средневековая сеча и получил психологическую травму. Впоследствии он предпочитал решать вопросы преимущественно дипломатическим путем, но не всегда получалось избежать кровопролития.
«Я решил для себя, что это первый средневековый дипломат. Но пережитые испытания заставили его быть жестким политиком, - поясняет Антон Мегердичев. - Весь свой жизненный путь князь Михаил хотел избежать войны, но обстоятельства складывались по-другому. Когда стало понятно, что никаких компромиссов быть не может, в его сознании произошел переворот».
«Эротические сцены двигают драматургию вперед»
Роль красавицы-шаманки сыграла актриса из Иркутска Елена Ербакова. Это ее первая роль в столь масштабном проекте. Как призналась артистка, после работы в этом фильме она по-настоящему повзрослела. Кстати, в картине есть и откровенные сцены с участием Елены.
Кадр из фильма «Сердце Пармы». Фото: пресс-служба ММКФ
По словам Елены Ербаковой, сниматься в эротических эпизодах было страшно только на этапе проб. Но при этом Елена понимала, что подобные съемки – часть актерской профессии и полностью доверилась режиссеру.
«В нашей картине эротические сцены введены не ради эротических сцен. Они двигают драматургию вперед. Никто их не вводил только для того, чтобы показать: «Смотрите, что мы можем», - пояснил Антон Мегердичев.
Фильм очень зрелищный, динамичный, в нем много батальных сцен.
По словам режиссера, он добивался убедительности, хотел создать иллюзию, что все происходило именно так, как это показано в фильме. А батальные сцены заранее репетировались, как в театре.
«У нас был потрясающий постановщик культовых сцен Александр Балсанов. И вместе с ним мы сделали номера, которые вы видите в картине. Они были в голове у меня и у многих других артистов, этот процесс сейчас достаточно спонтанный. А репетиции - это хорошо забытое ноу-хау, которое практически не использовалось», - говорит режиссер.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из фильма «Сердце Пармы». Фото: пресс-служба ММКФ
Также Александр Балсанов является постановщиком сцен шаманских обрядов.
Как говорит Антон Мегердичев, перед ним стояла задача воссоздать среду шаманского жертвоприношения и шаманско-вогульской свадьбы.
«Скажу честно, я в этом ничего не понимал. Но, слава Богу, появился Александр Балсанов, - говорит режиссер. - Он наш российский кинематографический шаман, а еще он и театральный режиссер. В общем, мы с ним нашли способ подачи материала так, чтобы он и был кинематографичен, и правдив. Все эти вещи не взяты с потолка. Поскольку Александр – бурят, то знает о шаманах не понаслышке. Ну и Елена тоже помогала советами».
«Хорошее кино должно задавать вопросы»
Специально для съемок картины в подмосковной деревне Щеголево и в Пермском крае, в окрестностях Губахи были отстроены декорации: деревянные и каменные города, крепости, дома на сваях. «Сердце Пармы» считается одним из самых сложных постановочных проектов нашего кинематографа.
По словам продюсера фильма, сложности сопровождали съемочную группу буквально каждый день. Одна из них была связана с погодой.
Так, часть съемок проходила в заснеженной Перми, а другая часть – в Подмосковье. Однако в Московской области не выпадал снег. И получалось, что зритель увидит разные пейзажи. К счастью, впоследствии погода все же смилостивилась над киношниками.
Высокую оценку фильму уже дал сам писатель Алексей Иванов. Так, он отметил, что экранизация наполнена движением народов, людскими страстями и могуществом природы. Это яркое, большое и умное кино, обращение к национальному эпосу, рассказанное языком XXI века, считает писатель.
По словам продюсера Дарьи Лавровой, Иванов отметил, что кино по мировосприятию получилось даже масштабнее, чем книга. И если в романе все акценты расставлены довольно четко, то фильм имеет немало интерпретаций.
Многие зрители отметили, что в картине можно найти отсылки к нашей реальности. Ведь недаром историки говорят, что история циклична. На вопрос о балансе между художественным вымыслом и исторической правдой, режиссер отметил, что их процентное соотношение составляет 80 на 20 %.
Кадр из фильма «Сердце Пармы». Фото: пресс-служба ММКФ
По словам Антона Мегердичева, в его фильме показан процесс объединения разных княжеств в одно государство, который часто не обходится без резни. Как говорит Антон Мегердичев, его фильм не нужно воспринимать как исторический справочник, но почувствовать дыхание истории зрители смогут.
«Да и можно ли говорить об исторической науке в том фильме, где девушка превращается в рысь. Наверное, нет, - рассуждает режиссер. -Это некая притча о возникновении государств на примере России.
Я планировал показать историю про демократичную форму правления, когда Михаил собирает князей, бесконечно с ними разговаривает и что-то решает, и также показать, что есть и тоталитарный строй, представляемый Иваном III. Хотелось бы, чтобы зритель порассуждал на эту тему. И моя точка зрения заключается в том, что хорошее кино должно задавать вопросы, нежели на них отвечать. И если после просмотра вы задумаетесь о каких-то важных вещах, значит, мы попали в «десятку».