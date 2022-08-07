Как снимали легендарную комедию «Тутси»

Водной из сцен герой Дастина Хоффмана говорит другу: «Это одна из сложнейших задач, которая только может быть поставлена перед актером». С этим не поспоришь: Хоффман, напомним, играет артиста-неудачника Майкла Дорси, который переодевается женщиной, чтобы получить работу и добивается своего - ему (то есть ей) дают роль в популярном медицинском сериале.

Если взглянуть на это глазами самого Хоффмана, то задача становится еще сложнее: он играет актера, который играет актрису, которая, в свою очередь, играет больничную администраторшу. Кажется, что в такой замысловатой комбинации не сфальшивить невозможно, но Дастин справился, получив более чем заслуженную номинацию на «Оскар».

10 несчастливых номинаций

Увы, статуэтка в итоге досталась не Хоффману, а Бену Кингсли за роль в драме «Ганди». Обидно? Еще бы! Впрочем, десять номинаций, которые получила «Тутси», вообще казались аномальными - в те годы среди американских киноакадемиков не принято было так привечать комедии (предпочтение отдавались серьезным фильмам типа того же «Ганди»). Неудивительно, что урожайной та оскаровская церемония для создателей «Тутси» не получилась - более того, картина, по сути, «пролетела» во всех номинациях!

Спасло ее от полного фиаско лишь то, что в категории «Лучшая актриса второго плана» были представлены сразу две девушки, сыгравшие в фильме, - Джессика Лэнг (она исполнила роль Джули, в которую влюблен Майкл Дорси) и Тери Гарр (Сэнди, подруга Майкла). Не дать статуэтку одной из них было бы просто свинством.