Как снимали легендарную комедию «Тутси»

Водной из сцен герой Дастина Хоффмана говорит другу: «Это одна из сложнейших задач, которая только может быть поставлена перед актером». С этим не поспоришь: Хоффман, напомним, играет артиста-неудачника Майкла Дорси, который переодевается женщиной, чтобы получить работу и добивается своего - ему (то есть ей) дают роль в популярном медицинском сериале.
Если взглянуть на это глазами самого Хоффмана, то задача становится еще сложнее: он играет актера, который играет актрису, которая, в свою очередь, играет больничную администраторшу. Кажется, что в такой замысловатой комбинации не сфальшивить невозможно, но Дастин справился, получив более чем заслуженную номинацию на «Оскар».
10 несчастливых номинаций
Увы, статуэтка в итоге досталась не Хоффману, а Бену Кингсли за роль в драме «Ганди». Обидно? Еще бы! Впрочем, десять номинаций, которые получила «Тутси», вообще казались аномальными - в те годы среди американских киноакадемиков не принято было так привечать комедии (предпочтение отдавались серьезным фильмам типа того же «Ганди»). Неудивительно, что урожайной та оскаровская церемония для создателей «Тутси» не получилась - более того, картина, по сути, «пролетела» во всех номинациях!
Спасло ее от полного фиаско лишь то, что в категории «Лучшая актриса второго плана» были представлены сразу две девушки, сыгравшие в фильме, - Джессика Лэнг (она исполнила роль Джули, в которую влюблен Майкл Дорси) и Тери Гарр (Сэнди, подруга Майкла). Не дать статуэтку одной из них было бы просто свинством.
Джессика Лэнг (в кадре с Дастином Хоффманом в его истинном обличье) получила за свою работу «Оскар». Фото: кадр из фильма
Повезло Джессике Лэнг: возможно, потому, что в тот год она также номинировалась в категории «Лучшая актриса» за драму «Фрэнсис» и уступила Мерил Стрип - академики, похоже, решили, что двойной неудачи артистка точно не заслуживает.
«Здравствуйте, я ваша тетя Дороти!»
Как и полагается любому хорошему фильму, рождался он долго и в муках. Пьеса, которая легла в основу сценария, была написана еще в начале 70-х и называлась «Разве я стану тебе врать?». Таким было и рабочее название фильма, но Дастин Хоффман предложил его поменять на «Тутси» (что означает «Милашка») - именно так звали собаку его матери. Однако Хоффман появился в проекте далеко не сразу - поначалу рассматривались кандидатуры Майкла Кейна, Питера Селлерса, Дадли Мура и Робина Уильямса.
Но, даже заполучив роль, Дастин не упустил возможности побастовать - в частности, он уверял, что уйдет из проекта, если режиссер фильма Сидни Поллак не сыграет Джорджа Филдса, агента Майкла Дорси. Поллак, который актерствовал редко и последнюю крупную роль сыграл в начале 60-х, упирался как мог, но вынужден был пойти на попятную, что привело к маленькой творческой победе - Филдс в исполнении Сидни получился просто великолепным, а его яркие диалоги с Майклом стали украшением фильма. Поллака этот опыт раскрепостил - после «Тутси» он стал сниматься чаще, причем не только в своих, но и в чужих лентах (например, в «Широко закрытых глазах» Стэнли Кубрика).
Упрямство и дотошность Хоффмана вообще явно пошли фильму на пользу. Казалось бы, если тебе предлагают такую яркую роль, отказываться грешно, но Дастин заявил, что согласится только тогда, когда сам будет уверен в том, что сможет перевоплотиться в женщину, - жалкой карикатурой ему быть не хотелось.
Актер устроил себе экзамен: переоделся в свою будущую героиню и отправился в школу дочери, где представился ее тетей Дороти (Дороти Майклс - именно так в фильме зовут женскую версию Майкла Дорси). Экзамен был сдан на отлично - никто из учителей не заподозрил подвоха. Оценили мастерство Хоффмана и зрители: картина собрала астрономические по тем временам деньги - $241 миллион, окупив расходы на производство в десятикратном размере.
Сидни Поллак не только снял и спродюсировал «Тутси», но и исполнил в фильме роль театрального агента Джорджа Филдса. Фото: кадр из фильма
Как ни странно, «Тутси» добрался, пусть и с двухлетним опозданием, до советского проката - у нас картину небезосновательно посчитали острой сатирой, бичующей пороки капиталистического общества. Советские зрители, конечно, многого не понимали - например, что такое дневная мыльная опера (она, кстати, в фильме именуется «Больница Юго-Запада» и явно списана с «Центральной больницы», идущей на американском ТВ уже почти 60 лет).
Возникали и другие проблемы: в основном в СССР показывали дублированную версию, но в некоторых московских кинотеатрах, представьте себе, фильм крутили в оригинале с живым переводом - нетрудно догадаться, что, невзирая на все старания переводчика, огромное количество сюжетных деталей он просто не успевал до зрителей донести.
В 2018 году в Чикаго состоялась премьера основанного на фильме мюзикла - в отличие от оригинала, здесь Майкл Дорси в исполнении певца и актера Сантино Фонтана пытается получить роль не в сериале, а в бродвейской музыкальной постановке. Критики высоко оценили спектакль, отметив бережность и изобретательность, с которой был перенесен сюжет из начала 80-х в современность.
Правда, на «Тутси» обрушился гнев трансгендерного сообщества, посчитавшего мюзикл оскорбительным. Впрочем, подобная реакция в нынешние суровые времена вполне может расцениваться как комплимент.