Как снимали «Красную шапочку»: стильные волки, «Би-2» на столе и непогода в Питере

С 22 сентября в прокат выходит фильм «Красная шапочка». Это новая интерпретация старой сказки Шарля Перро, в которой волки одеты в стильные черные костюмы, на столе поют участники группы «Би-2», а главная героиня встает на защиту города. У фильма грандиозный актерский состав: Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Екатерина Климова, Юрий Чурсин, Нино Нинидзе. Правда, есть вопросы к сценаристам…

Фильм является приквелом знаменитой сказки. По словам продюсера Лины Арифулиной, она неоднократно задавалась вопросом, что случилось до событий, описанных в произведении Шарля Перро. Особенно ее интересовало, где же отец Красной шапочки. В новом фильме дается ответ на этот вопрос.

Кстати, отца главной героини сыграл актер Данила Якушев. В одном из эпизодов он сражается с десятком волков-оборотней. По словам актера, этот эпизод снимался шесть дней.

К слову, волки, больше напоминающие рок-икон, все равны как на подбор. Так, роль главаря волчьей статьи сыграл Алексей Серебряков, а его сына – Юрий Чурсин. Образы серых хищников, которые могут перевоплощаться в людей, на то они и оборотни, разрабатывались на протяжении двух лет. Над их костюмами работал дизайнер Игорь Гуляев, который признался в том, что хотел бы похайповать на молодежной теме.