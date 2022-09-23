Как снимали «Красную шапочку»: стильные волки, «Би-2» на столе и непогода в Питере

С 22 сентября в прокат выходит фильм «Красная шапочка». Это новая интерпретация старой сказки Шарля Перро, в которой волки одеты в стильные черные костюмы, на столе поют участники группы «Би-2», а главная героиня встает на защиту города. У фильма грандиозный актерский состав: Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Екатерина Климова, Юрий Чурсин, Нино Нинидзе. Правда, есть вопросы к сценаристам…
Фильм является приквелом знаменитой сказки. По словам продюсера Лины Арифулиной, она неоднократно задавалась вопросом, что случилось до событий, описанных в произведении Шарля Перро. Особенно ее интересовало, где же отец Красной шапочки. В новом фильме дается ответ на этот вопрос.
Кстати, отца главной героини сыграл актер Данила Якушев. В одном из эпизодов он сражается с десятком волков-оборотней. По словам актера, этот эпизод снимался шесть дней.
К слову, волки, больше напоминающие рок-икон, все равны как на подбор. Так, роль главаря волчьей статьи сыграл Алексей Серебряков, а его сына – Юрий Чурсин. Образы серых хищников, которые могут перевоплощаться в людей, на то они и оборотни, разрабатывались на протяжении двух лет. Над их костюмами работал дизайнер Игорь Гуляев, который признался в том, что хотел бы похайповать на молодежной теме.
Кадр из фильма «Красная шапочка»
«Самое сложное – это создать мир, в который я готов поверить. А еще – создать обстоятельства, персонажей, правду общения, язык, в который поверят зрители, - поясняет режиссер фильма Александр Баршак. - С этой точки зрения наша работа действительно была очень сложной. В этом процессе принимало участие очень много людей. Посмотрим, что из этого получится».
Юрий Чурсин: «Санкт-Петербург – подходящее место для волчьей стаи»
По словам Юрия Чурсина, самым тяжелым для него было работать с хромакеем, представляя ситуации в фильме, а еще плавать в Неве. Кстати, часть съемок проходила в Санкт-Петербурге.
Юрий Чурсин в фильме «Красная шапочка»
«Питер встретил нас непогодой, которая должна была быть в кадре, - говорит Юрий Чурсин. – В общем, все предстало в натуральную величину. Санкт-Петербург живописен, суров и это самое подходящее место для волчьей стаи»
К визуальной составляющей фильма не возникает никаких вопросов. Тут все на высоком уровне: и экшен-сцены, и спецэффекты, и эффектные костюмы, и шикарный саундтрек, который исполняют участники группы «Би-2», по сюжету фильма взобравшись на стол. В кадре музыканты также перевоплощаются в участников звериной «вакханалиии».
А вот что касается сценария, то тут есть над чем поломать голову. Например, зачем герои попадают в современный Санкт-Петербург, да и еще во время празднования индийского праздника холи, когда все желающие могут обливать друг друга цветными красками? Почему они говорят: «С днем появления» вместо «С днем рождения!» Как все эти сценарные фишки влияют на развитие истории? Некоторые эпизоды явно нуждаются в подробном объяснении.
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Кадр из фильма «Красная шапочка»
Особенно странным получился финал сказки. Даже взрослые будут ломать голову над тем, как все-таки связаны отец Красной шапочки из прошлой эпохи с таксистом в исполнении актера Алексея Барабаша, который спасает героиню от волков уже в современном Санкт-Петербурге? Почему-то возникла мысль, что персонаж Барабаша - это реинкарнация отца Красной шапочки.
Но если взрослый еще будет строить в голове какие-то версии, то ребенку будет значительно сложнее догадаться, что хотели сказать авторы. .
Кадр из фильма «Красная шапочка»
Впрочем, юный зритель, наверное, не станет анализировать эти нюансы, а будет наслаждаться драйвом, энергией и шутками, которыми наполнено эта лента. Тем более у создателей фильма благородная цель. Ведь все полученные от проката средства пойдут в благотворительный фонд «Новый дом», помогающий детям, оставшимся без попечения родителей.