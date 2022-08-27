Как Эльдару Рязанову удалось в эпоху застоя снять сатирическую комедию «Гараж»

Мы решили вспомнить, как создавалась эта замечательная картина.
Идея из жизни
Существует несколько версий, что побудило Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского к написанию сценария. По одной из них, идея всецело принадлежала Рязанову. Он был пайщиком гаражно-строительного кооператива и однажды ушел потрясенный с очередного собрания. Об этом режиссер рассказал в своей книге «Неподведенные итоги».
Дело в том, что сократили земельный участок, отданный под застройку гаражей. Автомобильных боксов в кооперативе стало меньше, и надо было исключить нескольких пайщиков. На алтарь были принесены люди «рядовые», без связей и защиты. Когда огласили фамилии исключенных, большая часть пайщиков облегченно вздохнула... Исключенное меньшинство начало отчаянную борьбу за право остаться в кооперативе.
Дебаты, перешедшие в склоку. Рязанов оказался среди «трусливого большинства»: его не исключили из кооператива. Приехал домой очень расстроенный, как оглушенный. И захотел поставить об этом фильм, чтобы хотя бы так компенсировать трусость, проявленную им на собрании.
По другой версии, историю о борьбе пайщиков кооператива рассказал драматург Эмиль Брагинский. Как бы то ни было, история «Гаража» архетипическая для того времени.
Лучшие актеры СССР
Семен Фарада и Анастасия Вознесенская. Фото: «Мосфильм»
У Эльдара Рязанова не было проблем с выбором актеров на главные роли. Более того, роль писалась специально на Георгия Буркова (он сыграл обаятельного механика - золотые руки Фетисова). Роль матери-одиночки Малаевой, забитой жизнью «шмакодявки», но не потерявшей принципов, Рязанов и Брагинский писали на Лию Ахеджакову. Ее персонаж должен был нести в себе «бациллу совести».
После того как Рязанов остановился на актерских кандидатурах, он принялся объезжать главных режиссеров московских театров - Олега Ефремова, Андрея Гончарова, Галину Волчек, Юрия Любимова с просьбами, уговорами, заискиванием… «отдать» на полтора месяца нужного ему актера. А нужны были ему тридцать человек - свободные от репетиций, не занятые на съемках, не уезжающие на гастроли и, главное, талантливые артисты.
Напряжение, с которым трудились все, было огромным. Но съемки не сорвались ни разу. Соперничество заставляло каждого артиста выкладываться изо всех сил и стараться заткнуть за пояс партнера.
Как ни странно, сценарий был принят к постановке сразу, без всяких замечаний. Руководство Госкино и «Мосфильма», очевидно, сочло его нужным и полезным. «Я закончил картину в мае 1979 года. Ленту, к моему изумлению и, конечно, радости, приняли почти без поправок», - вспоминал Рязанов.
Экранная судьба фильма была довольно благополучна, хотя многие начальники встретили картину в штыки. Но нашлись и поклонники ленты. 120 копий было заказано по распоряжению министра иностранных дел Андрея Громыко для советских посольств за рубежом. «И тем не менее влиятельные звонки допекли Ермаша (Ермаш Ф. Т. - председатель Госкомитета Совета Министров СССР по кинематографии), и он вызвал меня к себе, - вспоминал Рязанов. - Суть разговора сводилась к тому, что надо вынуть из фильма всю историю с рассказом академика о походе ученых на овощную базу...
Я сказал, что вырезать это невозможно, так как повиснет вся линия персонажа, которого играл Леонид Марков, застопорится фабульный ход, ибо все дальнейшие события в этом фильме вытекают из предыдущих. Ермаш тогда предложил переозвучить эпизод, вложить в уста героев совсем другие слова. Я сказал, что подумаю... Через месячишко пришел к министру и с невинным видом предложил следующее: что, если научные работники будут сортировать на овощной базе не картофель, а, скажем, ананасы?
Но Ермаш был совсем не глуп. Он сразу раскусил, что если картофель заменить ананасами, то в ситуации появляется издевка. Когда ученые посылаются на овощную базу сортировать и паковать картошку, это понятно. А в случае с ананасами появляется элемент глумления. Министр потребовал от меня новой версии.
Тогда я подумал еще немного и предложил новый сюжетный ход: «А что, если всю лабораторию Смирновского отправили не на овощную базу, а послали убирать и мыть Олимпийскую деревню?» Это было взято из жизни. Готовились к Олимпиаде. И целые организации квалифицированнейших интеллигентов посылались подчищать за строителями. Министр представил себе разговор о том, как академики и доктора наук убирают мусор, моют пол и окна, чистят туалеты, и поежился.
- Ладно, черт с тобой! - сдался Филипп Тимофеевич. - Пусть остается все, как было. И я ушел победителем».
Все, как Брежнев велел
Валентин Гафт и тот самый суматранский макак. Фото: «Мосфильм»
Реакция на фильм всюду была близкой к шоку. Зритель, разучившийся видеть на экране правду, не привыкший к резкому, откровенному разговору, картину принимал восторженно, с горящими глазами. Никто не мог поверить, что ТАКОЕ покажут советскому народу...
Руководители Госкино проявили в данном случае смелость и даже вольнодумство. И вот почему: буквально за несколько дней до сдачи «Гаража» состоялся очередной пленум ЦК КПСС. На нем Леонид Ильич Брежнев… призвал к острой критике недостатков, советовал не взирать на лица, не бояться вышестоящих.
Госкино решило откликнуться на речь Брежнева о критике. Вот, мол, не успел Леонид Ильич чихнуть, а кинематографисты уже отозвались непримиримым сатирическим фильмом. На этой волне Рязанову и удалось проскочить и сдать фильм без значительных потерь.
Цитаты из фильма:
- «Как ветеринар, я обещаю вам, прожорливый мой, заворот кишок».
- «Не трогайте макака суматранского! Это же единственный экземпляр у нас в стране, вы что!»
- «Девочки, не ссорьтесь».
- «Если женщина с такими внешними данными борется за правду, она наверняка не замужем».
- «Законным путем идти можно. Дойти трудно».