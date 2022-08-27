Как Эльдару Рязанову удалось в эпоху застоя снять сатирическую комедию «Гараж»

У Эльдара Рязанова не было проблем с выбором актеров на главные роли. Более того, роль писалась специально на Георгия Буркова (он сыграл обаятельного механика - золотые руки Фетисова). Роль матери-одиночки Малаевой, забитой жизнью «шмакодявки», но не потерявшей принципов, Рязанов и Брагинский писали на Лию Ахеджакову. Ее персонаж должен был нести в себе «бациллу совести».

После того как Рязанов остановился на актерских кандидатурах, он принялся объезжать главных режиссеров московских театров - Олега Ефремова, Андрея Гончарова, Галину Волчек, Юрия Любимова с просьбами, уговорами, заискиванием… «отдать» на полтора месяца нужного ему актера. А нужны были ему тридцать человек - свободные от репетиций, не занятые на съемках, не уезжающие на гастроли и, главное, талантливые артисты.

Напряжение, с которым трудились все, было огромным. Но съемки не сорвались ни разу. Соперничество заставляло каждого артиста выкладываться изо всех сил и стараться заткнуть за пояс партнера.

Как ни странно, сценарий был принят к постановке сразу, без всяких замечаний. Руководство Госкино и «Мосфильма», очевидно, сочло его нужным и полезным. «Я закончил картину в мае 1979 года. Ленту, к моему изумлению и, конечно, радости, приняли почти без поправок», - вспоминал Рязанов.

Экранная судьба фильма была довольно благополучна, хотя многие начальники встретили картину в штыки. Но нашлись и поклонники ленты. 120 копий было заказано по распоряжению министра иностранных дел Андрея Громыко для советских посольств за рубежом. «И тем не менее влиятельные звонки допекли Ермаша (Ермаш Ф. Т. - председатель Госкомитета Совета Министров СССР по кинематографии), и он вызвал меня к себе, - вспоминал Рязанов. - Суть разговора сводилась к тому, что надо вынуть из фильма всю историю с рассказом академика о походе ученых на овощную базу...

Я сказал, что вырезать это невозможно, так как повиснет вся линия персонажа, которого играл Леонид Марков, застопорится фабульный ход, ибо все дальнейшие события в этом фильме вытекают из предыдущих. Ермаш тогда предложил переозвучить эпизод, вложить в уста героев совсем другие слова. Я сказал, что подумаю... Через месячишко пришел к министру и с невинным видом предложил следующее: что, если научные работники будут сортировать на овощной базе не картофель, а, скажем, ананасы?

Но Ермаш был совсем не глуп. Он сразу раскусил, что если картофель заменить ананасами, то в ситуации появляется издевка. Когда ученые посылаются на овощную базу сортировать и паковать картошку, это понятно. А в случае с ананасами появляется элемент глумления. Министр потребовал от меня новой версии.

Тогда я подумал еще немного и предложил новый сюжетный ход: «А что, если всю лабораторию Смирновского отправили не на овощную базу, а послали убирать и мыть Олимпийскую деревню?» Это было взято из жизни. Готовились к Олимпиаде. И целые организации квалифицированнейших интеллигентов посылались подчищать за строителями. Министр представил себе разговор о том, как академики и доктора наук убирают мусор, моют пол и окна, чистят туалеты, и поежился.

- Ладно, черт с тобой! - сдался Филипп Тимофеевич. - Пусть остается все, как было. И я ушел победителем».

Все, как Брежнев велел