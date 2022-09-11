К столетию своей анимационной студии Disney выпустит новый мультфильм «Желание»

Следующий мультфильм Disney получил название Wish («Желание»). Его выпустят в ноябре 2023 года – к столетию знаменитой анимационной студии.

Это будет оригинальная история, рассказывающая о том, как появилась традиция загадывать желание при виде падающей звезды. Главной героиней станет девушка по имени Аша, у которой есть друг-козленок. Будет ли она принцессой, пока не сообщается. Но озвучит персонажа 31-летняя актриса Ариана Дебос, получившая в 2022 году «Оскар» за второстепенную женскую роль в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

Одним из режиссеров новой картины станет Крис Бак, снявший «Холодное сердце». Он будет работать не только с 3D-графикой, но и элементами акварельного рисунка. Песни напишет певица Джулия Майклз.