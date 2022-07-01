Из нового фильма «Тор: Любовь и гром» вырезали персонажа Лины Хиди

Актриса Лина Хиди (королева Серсея из «Игры престолов») должна была появиться в некой роли в новом кинокомиксе Marvel «Тор: Любовь и гром». Но 48-летнюю британскую звезду вырезали из итоговой версии фильма.

Это произошло из-за скандала артистки и британского агентства Troika, которое помогло ей попасть в блокбастер от Marvel. Бывшие продюсеры подали к Лине иск на 1,5 миллиона долларов за то, что актриса не выплатила им положенный процент от своих гонораров.

Так только за участие в фильме о Торе Хиди должна была заплатить агентству 500 тысяч долларов (7% от ее гонорара), но не заплатила. Значит, и из картины долой! Об этом сообщает издание Variety, отмечая, что и за другие свои проекты актриса должна организации сотни тысяч долларов.

В ответ Хиди утверждает, что не подписывала никаких контрактов с Troika и их взаимодействие осуществлялось только на устных договоренностях. Кроме того, ее интересы также представляет и другое агентство.

Но, даже если актрисе удастся отстоять свою правду в суде, в «Торе» ее уже не будет, и это печально.

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