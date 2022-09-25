«Ирония судьбы в Голливуде»: Мямля Гриффин перепутал дома на Мэйпл-драйв и влюбился

В российский прокат 8 сентября вышел американский фильм «Ирония судьбы в Голливуде» (или «О судьбе», если буквально перевести с английского оригинальное название About Fate). Это официальная адаптация легендарной советской картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Снял ее режиссер несмешных комедий «Гитлер капут» и «Бабушка легкого поведения» Марюс Вайсберг. Но в этот раз он свою планку пошлости не взял - у него получился стандартный «расслабляющий» американский ромком, даже слегка пародийный. «Телепрограмма» сравнивает, чем ремейк отличается от оригинала.
«Лукашин» с козявками
Фото: кадр из фильма
Главный герой комедии Вайсберга - Гриффин (актер Томас Манн - как писатель) - адвокат, но при этом максимально шаблонная тряпка: очкарик в свитере, мямля, маменькин сынок, недотепа.
Он готовит предложение возлюбленной - рыжеволосой Клементине (Мэделин Петш).
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
В отличие от нежной и смирной Гали (Ольга Науменко) девушка взбалмошна, импульсивна и сразу после преподнесенного женихом кольца психует, отказывается от свадьбы и сбегает. Мол, не в том месте коробочку преподнес.
Чтобы подчеркнуть несуразность героя, Вайсберг использует самые расхожие приемы: пятно от кофе на брюках между ног («Что, так нервничаешь?») и другие заезженные приемы.
Фото: кадр из фильма
Как мы помним, Эльдар Рязанов подавал образ Лукашина (Андрей Мягков) чуть тоньше.
«Надя» - девушка со скамейки
Фото: кадр из фильма
Белокурая Марго (Эмма Робертс) - аналог Нади (Барбара Брыльска), снимается в рекламе для «наружки».
Фото: кадр из фильма
То есть ее фото размещено на остановках, в общественном транспорте и на лавочках. Мог ли Вайсберг со сценаристкой Тиффани Полсен (в сценаристах также указаны Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский) не придумать шутку в тему? Нет, конечно. Темнокожая подружка Марго спрашивает: «Неужели обязательно выбирать в мужья парня, который тебя склеил, сев тебе на лицо?»
С Гриффином блондинка знакомится не в день пьяного вторжения в ее квартиру, как в советской комедии, а заранее. Как раз тогда, когда лузер делает неудачное предложение своей Клементине. Они оказываются в одном баре и сталкиваются на улице - Марго наорала на своего парня Кипа и прогнала его, облив коктейлем. Пожалуй, от харизматичной Нади такое можно было ожидать.
«Не могу поверить, что на моего сына повелась модель с фото на скамейке, - удивляется мать персонажа. - Кому нужен жених с торчащими из носа козявками?». Это юмор такой: с одной стороны, красивая девушка влюбилась в ботаника, с другой - она не топ-модель с обложки журнала, а рекламирует матрасы и недвижимость не очень престижным способом.
Каратист «Ипполит»
Фото: кадр из фильма
Здоровяк Кип (Льюис Тан) - каратист и душка, но звать замуж Марго пока не собирается, хотя девушка очень ждет этого, несмотря на то что они знакомы три месяца. За это она мстит парню, защищая голого Гриффина-«Лукашина» у себя дома. Коварная блондинка использует казус с незаконным заселением, чтобы позлить Кипа, - и даже демонстративно целует пришельца в присутствии как бы своего парня.
В итоге дело доходит до того, что именно Гриф идет на свадьбу сестры Марго с ней вместо Кипа. Вся родня девушки думает, что очкарик именно тот самый каратист. Конечно, туда приезжает и Кип - и, конечно, молотит бедолагу. Ха-ха, комедия!
Фундаментальное отличие комедии Вайсберга от фильма Рязанова - в качестве юмора.
Фото: кадр из фильма
Американский зритель едва ли поймет шутки про «тепленькую», заливную рыбу, лапу Джима или ценный веник, поэтому их заменили репликами про «сесть на лицо». Видимо, русский юмор режиссер счел слишком сложным для иностранной публики.
Типовая застройка
Если в Советском Союзе добрые друзья посадили Женю Лукашина на самолет до Ленинграда, где он на автопилоте добрался до 3-й улицы Строителей, то в американской комедии нужный дом находится на Мэйпл-драйв, 15. Вся коллизия в том, что идентичные адреса расположены в противоположных кварталах - Норвуд и Вествуд. Наш Женя лично нашел похожий дом. А пьяного Грифа запутал таксист Геворг (!), который не уточнил квартал и привез пассажира к точно такому же дому, только в другой части города.
Баня и взлом
Женя Лукашин ходил в баню с компанией харизматичных друзей. Грифа в парилку затаскивает русский товарищ Сэм («он без ума от бани»). Там они с утра пьют медовую перцовку Nemiroff, произносят тосты «На посошок!», выбегают после пара на улицу, чтобы упасть в искусственный снег (после которого выглядят словно измазанные в кокаине), носят шапочки для бани с красноармейскими звездами - ну вы знаете, эти русские! - и потом сажают американского Женю в такси к Геворгу. «Зовут, как мою тетю», - шутит русский герой комедии. В квартиру «Нади»-Марго едва стоящий на ногах Гриффин попадает, найдя ключ под цветочным горшком. Да, она прячет его там же, где и он.
Традиции
Если друзья Жени Лукашина каждый год 31 декабря по традиции ходили в баню, то в американском фильме иной ритуал: в семье Гриффина под Новый год принято делать предложение любимой девушке. На этом настаивает мама главного героя - такая же радетельная, как Женина мама Марина Дмитриевна: например, она неожиданно материализуется в ювелирном магазине, где Гриффин выбирает кольцо для невесты, и заставляет его вставать на колено и репетировать предложение. Все посетители, конечно, в шоке от такой разницы в возрасте «молодоженов».