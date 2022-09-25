«Ирония судьбы в Голливуде»: Мямля Гриффин перепутал дома на Мэйпл-драйв и влюбился

То есть ее фото размещено на остановках, в общественном транспорте и на лавочках. Мог ли Вайсберг со сценаристкой Тиффани Полсен (в сценаристах также указаны Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский) не придумать шутку в тему? Нет, конечно. Темнокожая подружка Марго спрашивает: «Неужели обязательно выбирать в мужья парня, который тебя склеил, сев тебе на лицо?»

С Гриффином блондинка знакомится не в день пьяного вторжения в ее квартиру, как в советской комедии, а заранее. Как раз тогда, когда лузер делает неудачное предложение своей Клементине. Они оказываются в одном баре и сталкиваются на улице - Марго наорала на своего парня Кипа и прогнала его, облив коктейлем. Пожалуй, от харизматичной Нади такое можно было ожидать.

«Не могу поверить, что на моего сына повелась модель с фото на скамейке, - удивляется мать персонажа. - Кому нужен жених с торчащими из носа козявками?». Это юмор такой: с одной стороны, красивая девушка влюбилась в ботаника, с другой - она не топ-модель с обложки журнала, а рекламирует матрасы и недвижимость не очень престижным способом.

Каратист «Ипполит»